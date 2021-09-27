«المدفعجية 600» ثالث الأكثر فوزاً في «البريميرليج»

أنورإبراهيم (القاهرة)

بفوزه الكبير3/1 على توتنهام بملعب الإمارات في الجولة السادسة للدوري الإنجليزي «البريميرليج» في «ديربي» شمال لندن، أصبح أرسنال ثالث أكثر الفرق الإنجليزية فوزاً في المباريات، بعد مانشستر يونايتد وتشيلسي.

ويتصدر«الشياطين الحمر» ترتيب الأكثر فوزاً برصيد 691 مباراة يليه «البلوز» 601 مباراة ثم «المدفعجية» في المركز الثالث برصيد 600 مباراة، وهذا الترتيب يرتبط بالنظام الجديد للدوري الإنجليزي اعتباراً من موسم 92/1993، بداية عهد «البريميرليج».

أما بقية ترتيب أندية قائمة «التوب 10»، فيأتي على النحو التالي: ليفربول (585 فوزاً) وتوتنهام (483) ومانشستر سيتي (448) وإيفرتون (411) ونيوكاسل يونايتد (369) وأستون فيلا (344) وويستهام يونايتد (322 فوزاً).