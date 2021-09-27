جيرو: لن أتخلى عن «الديوك» أبداً!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أنهى الفرنسي أوليفييه جيرو مغامرته الإنجليزية مع نادي تشيلسي وأنضم هذا الصيف إلى إيه سي ميلان الإيطالي بعد أن أصبحت الأمور غير محتملة بالنسبة له مع البلوز، نظراً لندرة مشاركته في المباريات، وشارك جيرو أساسياً مع الميلان في 3 مباريات حتى الآن وسجل هدفين في 226 دقيقة لعب في الكالشيو.

وبعد مواسم عديدة اكتفى فيها بدور محدود سواء في أرسنال أوتشيلسي، إختار جيرو أن يستكشف إيطاليا، ليبدأ مشروعاً رياضياً جديداً مع الميلان وهو في الرابعة والثلاثين من عمره.و

في حوار له مع برنامج تيلي فوت بالقناة الأولى للتلفزيون الفرنسي، تحدث جيرو عن ظروف وملابسات رحيله عن تشيلسي وقال: صعب جداً أن تغادر مثل هذا النادي أو أن ترحل عن إنجلترا حيث أمضيت 9 سنوات هنا، وأطفالي ولدوا هنا وأسرتي سعيدة بالإقامة في لندن. وأضاف قائلاً: لقد أحببت الدوري الإنجليزي «البريميرليج»ولكن في لحظة ما لابد من اتخاذ قرار حاسم.

وتابع بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، قائلاً: الأشهر الثلاثة الأخيرة التي عشتها مع تشيلسي كانت صعبة جداً بل قاسية وأبلغت المدير الفني توماس توخيل بشعوري هذا، وكان أمراً بديهياً أن أرحل بعدها، وأطوي هذه الصفحة بحلوها ومرها وذكرياتها الطيبة والسيئة، ولا تنسوا إنني حصلت أيضاً خلالها على 3 ألقاب مع تشيلسي.

وانتقل جيرو للحديث عن منتخب فرنسا وعدم ضمه إلى قائمة الديوك الأخيرة في شهر سبتمبر، وقال إنه فوجئ بذلك، لأن ديدييه ديشامب المدير الفني لم يبلغه قبلها ولم يبرر له أسباب عدم اختياره.

وأضاف قائلاً: أبذل أقصى جهدي من أجل العودة مجدداً وسوف أنتظر ما إذا كان الاختيار سيشملني هذه المرة في قائمة المباريات التي سيخوضها المنتخب خلال شهر أكتوبر القادم. وأبدى جيرو تصميمه على ألا يطوي صفحة المنتخب في الوقت الحالي، مشيراً إلى إنه إذا ما تم استدعاؤه، سيبذل أقصى جهده لمساعدة الفريق.وعلق قائلاً: ربما اقتربت أيضاً من رقم تيتي (يقصد تيري هنري).

جدير بالذكر أن جيرو هو ثاني الهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا برصيد 46 هدفاً ولا يسبقه سوى تيري هنري (51هدفاً). وكانت العلاقة توترت بين جيرو وعدد من زملائه في المنتخب منذ «يورو2020»، عندما انتقد أسلوب لعب كيليان مبابي في إحدى المباريات، وربماكان هذا هو السبب الذي دفع ديشامب إلى تجاهل ضمه إلى قائمة المنتخب خلال مباريات الأجندة الدولية الأخيرة.