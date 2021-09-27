عضو اتحاد يحرز ميدالية في بطولة العالم!

دبي (الاتحاد)

أحرز فيصل الغيص الزعابي الميدالية الفضية في بطولة العالم للقوة البدنية في البرنج بريس بالسويد عن وزن 83 كجم، في إنجاز فريد من نوعه بالنظر لكون الزعابي يشغل منصب عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية وفي نفس الوقت هو عاشق لهذه الرياضة، حيث يُعد قائد المنتخب الوطني للقوة البدنية أيضاً. وحصل الزعابي على الميدالية الفضية في إنجاز إماراتي جديد في القوة البدنية على المستوى العالمي، وجاء في المركز الأول اللاعب الدنماركي زيفت لاري بينما حل ثالثا الكندي مارك كارلس.

وتعد الفضية الجديدة هي الإنجاز الثالث للإمارات في بطولات العالم التي يحققها اللاعب الزعابي، والذي يشغل عضوية اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية أيضا، حيث كان الإنجاز الأول في عام 2018 وحصل خلاله على الذهبية بينما كان الإنجاز الثاني في 2019 وحصل على الميدالية الفضية وبالرغم من تأجيل بطولات 2020 بسبب جائحة كورونا، لكن الزعابي حافظ على مستواه المعهود وتمكن من مواصلة الإنجاز الثالث بنيله الميدالية الفضية في مونديال 2021.

وأهدى مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي الإنجاز للقيادة الرشيدة وأبناء الدولة والأسرة الرياضية معبراً عن سعادته لتزامن الإنجاز مع احتفال الإمارات بعام الخمسين واستضافة إكسبو دبي 2020، ومؤكداً أنه سيكون حريصاً على المزيد من الإنجازات مستقبلاً.

ويترأس بعثة الإمارات في البطولة الأمين العام محمد عبد الرحيم المري، وتضم: إداري المنتخب سعيد الماس واللاعب محمد الحميدي في فئة 105 كلجم وأيضاً اللاعب حمد العجمي في فئة 120 كلجم.