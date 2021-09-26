القمزي: آن أوان لقب مونديال زوارق الفورمولا-1

أبوظبي (الاتحاد)

على مدار 20 عاماً سجل ثاني القمزي نجم فريق أبوظبي نجاحات كثيرة، توجها في موسم 2021 بالتفوق الكبير واقترابه من تحقيق لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، خاصة بعد أن تمكن من الفوز بلقب الجولة الأولى من البطولة في إيطاليا، وهو الفوز الذي لم يكن سهلاً أبداً بكل المقاييس من الناحية الفنية، خاصة أن سجل المشاركين في البطولة ضم أسماء عريقة وقوية لـ18 متسابقاً تفوق عليهم القمزي بتحقيق المركز الأول.

«القرش الأبيض» أكد أن المشاركة في البطولة سبقتها شهور طويلة من الإعداد والتحضير والتدريبات، التي وضعها مدرب الفريق جيدو كابليني للمتسابقين.

وقال القمزي: استمرت التدريبات لفترة طويلة خضنا خلالها أكثر من 50 ساعة قيادة للزوارق، وكان كابليني حريصاً على أن يكون مستوى الجميع في القمة من أجل التحضير للسباق، وله فضل كبير في أن نصل للمستوى الذي وصلنا له اليوم في فريق أبوظبي.

وشدد القمزي على أن سباق إيطاليا قد شكل له تحدياً كبيراً، خاصة أن الجميع كان ينظر للإيطالي ألبرتو كامبراتو على أنه بطل للسباق قبل أن يبدأ، واستطاع تحقيق لقب الزمن في البداية، وقال: عندما انطلق كامبراتو في بداية السباق ليتصدر المنافسة، حرصت على الضغط عليه طوال دورات السباق الأولى، وفعلاً تعطل لاحقاً لأتمكن من تصدر المنافسة والبقاء في المقدمة حتى نهاية السباق، كنت أحاول جاهداً البقاء في المقدمة، وأنا أقول لنفسي إن التفوق لابد أن يبدأ الآن، والحمد لله وفقت في الفوز بحضور متسابقين قدامى وأسماء عريقة، مثل فيليب شيب وسامي سيليو وكانتاندو.

وعن جولة إيطاليا التي أقيمت في سان نازارو، قال القمزي: إقامة هذه الجولة شكلت تحدياً كبيراً أمام المنظمين، خاصة مع ظروف جائحة «كورونا» وفترة التجهيز كانت قياسية، وبصراحة فإن العودة للمنافسة كانت تحدياً لكل المتسابقين، والجميع كان متعطشاً للفوز بلقب جولة الافتتاح؛ ولذلك فإن الفوز له قيمة معنوية كبيرة في ظل المشاركة القوية التي شهدها السباق. وأكد القمزي أن الإنجاز لم يكن ليكتمل من دون دور وحضور جمعة القبيسي الراديو مان، الذي يرافقه دوماً في مشوار البطولات منذ أكثر من 20 عاماً وقال: جمعة هو الموجه ومن يقوم بإعطائي التوجيهات من على البر، ولا أبالغ لو قلت إن له دوراً كبيراً في تحقيق الفوز، وخاصة أنه العين الثالثة لي في مراقبة مسار السباق ونقل تعليمات اللجنة التحكيمية ولغة الأعلام أيضاً.

وعبر القمزي عن حلمه بأن يتوج هذا الموسم بلقب البطولة، خاصة مع تصدره للترتيب العام حالياً بـ20 نقطة، وقال: اقتربت من الفوز باللقب في موسم 2009 وخسرت في الجولة الأخيرة بفارق نقاط بسيطة، وكان هو نفس الحال أيضاً في موسم 2018، والآن لديّ شعور بأنني سأكون البطل هذا الموسم، بشرط الحفاظ على نفس المستوى والمضي قدماً من خلال المنافسة.