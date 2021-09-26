25 حدثاً في روزنامة سباقات «دبي البحري»

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية البرنامج الزمني الخاص لسباقات الموسم الرياضي البحري 2021-2022، والذي سينطلق الجمعة المقبل بإقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، ويتضمن البرنامج 25 حدثاً متنوعاً في مختلف الفئات.

وتشمل الفئات السفن الشراعية 60 قدماً وتشهد منافساتها إقامة 3 جولات من بينها سباق القفال 31 والقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، وتشهد جولتين وكذلك القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، وتشهد جولتين أيضاً إضافة إلى سباقات قوارب التجديف المحلية، وتشمل 3 جولات من بينها أغلى بطولات التجديف كأس آل مكتوم 25. ويختتم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الموسم الرياضي البحري كل مرة بإقامة سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، وذلك خلال شهر مايو المقبل حيث يأخذ أهمية كبيرة بوصوله إلى النسخة رقم 31.