محمد قويض: أستغرب انتقاد الظفرة دون غيره!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أبدى السوري محمد قويض مدرب الظفرة استغرابه من الانتقادات الموجهة لفريقه دون غيره من الفرق التي تمر بأوضاع مشابهة والقريبة منه في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.

وأكد قويض أنه سيظل ابناً من أبناء النادي، سواء رحل عن الفريق أو استمر معه بعد مباراة فريقه أمام اتحاد كلباء بعد غدٍ الثلاثاء بالجولة السادسة من الدوري، التي اعتبرها مفصلية للفريقين بعد تساويهما في النقاط ودخول الدوري مراحل متقدمة، مشيراً إلى أن المدرب دائماً ما يكون أول الضحايا.

وقال قويض: الفريق مازال يؤدي حسب الإمكانات المتاحة، لعدم اكتمال عقد المحترفين الأجانب و«المقيمين»، وشكل الفريق سيتغير بعد توقف المسابقة عقب الجولة القادمة واكتمال جاهزية فريقه عدداً وإعداداً، وحالياً الجميع لديه الرغبة ويعمل بجد وتكاتف من أجل تحقيق الفوز خلال هذه المباراة التي تشهد عودة الحارس خالد السناني، وهو ما سيعطي دفعة معنوية قوية للفريق.

وشكر قويض إدارتي النادي وشركة كرة القدم والأندية الصديقة وبشكل خاص نادي الوحدة على مواقفه الداعمة. من جانبه قال خالد بطي لاعب الظفرة: تجاوزنا خسارة الجولة الماضية أمام خورفكان، ونتطلع بكل جدية لمصالحة جمهور الظفرة خلال مواجهة كلباء، نعلم أنها مباراة صعبة أما فريق يملك الدافع نفسه، لكن بالتركيز والروح العالية علي ملعبنا سنعمل على أن تكون مهمتنا سهلة وأن نحقق الانتصار.