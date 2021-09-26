الغيص يعانق فضية بطولة العالم للقوة البدنية



ستوكهولم (وام)

أحرز قائد المنتخب الوطني للقوة البدنية فيصل الغيص الزعابي المركز الثاني في بطولة العالم للقوة البدنية في «البرنج بريس» المقامة حالياً في السويد، وحصل على الميدالية الفضية في وزن 83 كيلوجراماً، في إنجاز جديد للإمارات في القوة البدنية على المستوى العالمي، وجاء في المركز الأول اللاعب الدنماركي زيفت لاري، بينما حل ثالثا الكندي مارك كارلس.

وأهدى مجلس ادارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي الإنجاز للقيادة الرشيدة، والأسرة الرياضية في الدولة، معبراً عن سعادته لتزامن الإنجاز مع احتفال الإمارات بعام الخمسين، واستضافة «إكسبو دبي 2020»، مؤكداً أنه سيكون حريصاً على تحقيق المزيد من الانجازات مستقبلاً.

وتُعد الفضية الجديدة هي الانجاز الثالث للإمارات في بطولات العالم التي يحققها اللاعب الزعابي والذي يشغل عضوية اتحاد الإمارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية أيضاً، حيث كان الإنجاز الأول في عام 2018 وحصل خلاله على الذهبية، بينما كان الإنجاز الثاني في 2019 وحصل على الميدالية الفضية، وبالرغم من تأجيل بطولات 2020 بسبب جائحة «كورونا»، إلا أن الزعابي حافظ على مستواه المعهود، وتمكن من مواصلة الإنجاز الثالث بنيله الميدالية الفضية في مونديال 2021.

ويترأس بعثة الإمارات في البطولة الأمين العام للاتحاد محمد عبد الرحيم المري، وتضم معه اداري المنتخب سعيد الماس، واللاعب محمد الحميدي في فئة 105 كيلوجرامات، بالإضافة إلى اللاعب حمد العجمي في فئة 120.