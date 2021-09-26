منتخبنا يواجه فلسطين في افتتاح «غرب آسيا للرجبي»

رضا سليم (دبي)

أسفرت قرعة غرب آسيا لسباعيات الرجبي للرجال والسيدات التي ستقام بملاعب «اسباير» بالدوحة خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل، بمشاركة 10 منتخبات عن مواجهة منتخبنا الوطني للرجال مع فلسطين في بداية مشواره في البطولة، فيما ستكون مواجهته الثانية أمام إيران، ويدشن منتخبنا للسيدات مباريات البطولة في الفترة الصباحية بمواجهة نظيره السوري، ثم يواجه العراق في المباراة الثانية، وستكون مواجهته الثالثة في اليوم الأول أمام إيران.

وكانت القرعة قد أُجريت على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة بمقر اللجنة الأولمبية القطرية، وحضره قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، ويوسف الكواري اللجنة القطرية لرياضات الرجبي والهوكي والكريكيت، وعبدالله الخاطر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وأحمد الحسن المدير التنفيذي للمرافق والاتحادات الرياضية في مؤسسة «اسباير زون».

وقال قيس عبدالله الضالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي: «نشكر المسؤولين على الاستضافة والاستعدادات الكبيرة لإقامة الحدث الآسيوي، والبطولات توزع بالدور على القارة، حيث كان من المفترض إقامة هذه البطولة في لبنان خلال هذا الشهر؛ ونظراً للأحداث الموجودة حالياً وافقنا على طلب الاتحاد القطري باستضافة البطولة التي يشارك فيها 7 حكام، حيث ستقام البطولة بنظام الدوري».

وأشار الظالعي إلى أن التصفيات المؤهلة لبطولة العالم ستقام في نوفمبر القادم بدبي، وستشهد مشاركات كبيرة، والمرحلة المقبلة من عمر الاتحاد الآسيوي ستكون أفضل من خلال تطوير الاتحاد من كل النواحي الإدارية والفنية والتسويق، واستحداث بطولات جديدة، كما أن عدد الأعضاء المشاركين في الاتحاد الآسيوي في تزايد مستمر، وستكون عمان أحد الاتحادات الجديدة والتي ستنضم خلال الكونجرس المقبل، وهذا أمر رائع؛ لأن رياضة الرجبي من الرياضات الشهيرة، ونحن نعمل على زيادة الدول الأعضاء في المرحلة المستقبلية؛ نظراً لشعبية اللعبة وانتشارها.