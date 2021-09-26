«إكسبو 2020» شعار الجولة السادسة لدورينا

دبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين عن تسمية الجولة السادسة، من دوري أدنوك للمحترفين، جولة «إكسبو 2020»، وذلك احتفالاً بترقب انطلاق فعاليات المعرض العالمي في دبي، بداية من الجمعة المقبل.

وسترفع ملاعب الجولة السادسة شعار المعرض العالمي، إلى جانب الفعاليات الاحتفالية المرافقة للحدث، والترويج له عبر منصات الرابطة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وثمن عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، دعم القيادة الرشيدة، التي تساهم بتوجيهاتها ورؤيتها الشاملة، في ترسيخ مكانة الدولة من خلال هذا المعرض، كواحدة من الدول التي تقود عجلة التحول للمستقبل، وتلعب دوراً أساسياً بجمع صناع القرار وأصحاب الاختصاصات المختلفة، تحت مظلة واحدة، في أكبر تجمع للعقول والموارد في العالم، ولمدة 6 أشهر متواصلة، ونتطلع من خلال إطلاق مسمى «إكسبو 2020 دبي» على الجولة السادسة، أن نساهم ولو بجزء بسيط، في دعم الجهود الوطنية التي أثبتت مجدداً أن المستحيل غير موجود في قاموس الإمارات.