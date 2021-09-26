فيدرر لن يعود للتنس حالياً!

لندن (د ب أ)

يشعر لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر أن الأسوأ قد مر بعدما أجرى جراحة ثالثة في الركبة، ولكنه أكد أنه لن يعود للملاعب قبل مرور عدة أشهر إضافية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي. أيه. ميديا» أن فيدرر (40 عاماً) اختار الخضوع لجراحة مرة أخرى، عقب خسارته في دور الثمانية ببطولة ويمبلدون أمام هوبرت هوركاش في يوليو الماضي، حيث كانت هذه هي البطولة الخامسة فقط التي يشارك بها بعد إجرائه جراحتين وغيابه عن الملاعب لأكثر من عام.

وتحدث خلال تواجده في بطولة كأس لافر في بوسطن، التي سافر لمشاهدتها كمشجع وهو ما زال يستخدم عكازين، وقال: «لم أصل للمكان الذي أردت التواجد فيه للعب في أعلى المستويات».

وأضاف: «ولكنني قدمت أفضل ما عندي، في النهاية، الكثير يعني الكثير. والآن يجب علي أن أسير خطوة بخطوة.

في البداية يجب أن أسير بشكل صحيح، وأركض بشكل صحيح وبعد ذلك أقوم بالخطوات الجانبية، ثم الخطوات الخفيفة وبعد ذلك في النهاية يجب أن أعود لملعب التنس».

وأكد: «ولكن سيتطلب مني هذا بضعة أشهر وبعد ذلك سنرى إلى أين وصلت الأمور في نقطة ما العام المقبل». وتحدث فيدرر عن رغبته في اللعب في كأس لافر- التي تقام بين الفريق الأوروبي وفريق العالم، العام المقبل، بينما يريد بكل تأكيد أن يلعب مرة أخرى في ملعب ويمبلدون إذا أمكن.

وقال فيدرر: «يجب أن أحصل على وقتي. لا أريد التسرع في أي شيء في هذه المرحلة. هذا لحياتي أيضاً، أريد التأكد من أن بإمكاني فعل ما أريده لاحقاً، لا يوجد تسرع في أي شيء، لذلك أنا في مكان جيد، أعتقد أن الأسوأ قد مر»