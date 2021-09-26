«لعنة الفرسان» تصيب ليوناردو وكارتابيا

منير رحومة (دبي)

بعد انتهاء مشوارهما مع شباب الأهلي، خلال الموسم الماضي، فشل كل من البرازيلي ليوناردو دا سيلفا، والأرجنتيني كارتابيا في الانتقال إلى فريق جديد حتى الآن، حيث تعطل انتقال الأول إلى الوحدة رغم قدومه إلى الإمارات، والدخول في مفاوضات جادة، لكن مخاوف طبية من عدم اكتمال جاهزيته أفشلت الصفقة، وعاد اللاعب من جديد إلى بلاده.

كما تعرقل انتقال كارتابيا إلى أحد أندية أبوظبي أيضاً، بعد أن وصل في بداية سبتمبر إلى البلاد، لكن المفاوضات لم تكتمل وعاد من جديد إلى إسبانيا بحثاً عن فرصة جديدة مع نادي ديبورتيفو لاكورونا، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

وللإشارة فان ليوناردو فسخ عقده بالتراضي مع إدارة «الفرسان»، في فبراير الماضي، بسبب الإصابة التي أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب، بينما انتهت فترة إعارة كارتابيا إلى شباب الأهلي، بعد موسمين وفضل مسؤولو الفريق عدم شراء عقده، والبحث عن لاعب جديد، بسبب الإصابات المتكررة، والغيابات الكثيرة التي ميزت موسمه الثاني مع الفريق.

وعلى الرغم من الكبيرة للاعبين إلا أنهما يكتفيان خلال هذه الفترة بالتدريبات الفردية بدون فريق، بانتظار إنقاذ موسمهما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

