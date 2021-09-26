غزارة تهديفية في «دوري 21» بـ «العلامة 25»

معتصم عبدالله (دبي)

حفلت الجولة الخامسة لـ «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، بالغزارة التهديفية بعدما شهدت تسجيل 25 هدفاً بعدما سجل 12 فريقاً هدفاً على الأقل، باستثناء الجزيرة بخسارته أمام ضيفه الشارقة 1-0، وخورفكان بالخسارة أمام مضيفه الظفرة 0-7 بعدما حقق الأخير الفوز الأكبر في الجولة وثاني أكبر نتيجة في الدوري خلال الموسم الحالي بعد تفوق شباب الأهلي على العروبة 10-0 في الجولة الثالثة.

واستمر «السباق المثير» على صدارة الترتيب بين فريقي الوحدة وشباب الأهلي برصيد 13 نقطة لكل فريق، بعدما حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة قمة الجولة على استاد مكتوم بن راشد، وتقدم «أصحاب الأرض» بهدفي بدر ناصر في الدقيقة 18، وحمدان حميد في الدقيقة 71، ليدرك «العنابي» التعادل بفضل ثنائية منصور المنهالي 74، والمغربي «المقيم» نادر اللكماني في الدقيقة 91.

وشهدت المباراة طرد بدر ناصر لاعب شباب الأهلي في الشوط الأول، ومنصور المنهالي قائد الوحدة بالإنذار الثاني في الدقيقة 88. وحافظ العين على مركزه الثالث برصيد 11 نقطة رغم تعثره بالتعادل أمام ضيفه العروبة 1-1، وبكر عيسى خلفان بالتسجيل للزعيم في الدقيقة 25، وأدرك علي المزروعي التعادل للعروبة في الدقيقة 35.

وحقق النصر «الرابع» فوزاً مهماً على حساب ضيفه الإمارات 2-1، بفضل هدفي عبدالله حليحل في الدقيقة 7 وعلي أحمد 54، فيما سجل محمد الحمادي هدف «الصقور» في الدقيقة 86.

وشهدت بقية مباريات الجولة، فوز عجمان على بني ياس 3-1، وتفوق الظفرة على خورفكان 7-0، والشارقة على حساب مضيفه الجزيرة 1-0، فيما حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة الوصل واتحاد كلباء والتي شهدت ثلاث حالات طرد لثنائي «النمور» هزاع الزعابي، أحمد عبدالرحمن، ولاعب «الإمبراطور» لويز هنريكو.