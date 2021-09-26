معاقبة بوتاس في روسيا

برلين (د ب أ)

يبدأ الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس، سباق جائزة روسيا الكبرى اليوم الأحد من آخر شبكة الانطلاق، كعقوبة له عقب تغيير بعض عناصر وحدة الطاقة في سيارته.

وبات بوتاس رابع سائق يتعرض لهذه العقوبة في سوتشي بعد الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول ومتصدر الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وتشارلز لوكلير سائق فيراري ونيكولاس لطيفي سائق ويليامز، عقب تغيير وحدة الطاقة في سيارات السائقين الثلاثة.

واحتل بوتاس المركز السابع في التجربة الرسمية، لكنه سيبدأ السباق من المركز السابع عشر.

وأكد مرسيدس أن تغيير بعض عناصر وحدة الطاقة في سيارة بوتاس جاءت لدواع تكتيكية، بهدف تضييق الخناق على فيرستابن وتوفير فرصة المنافسة للسائق الفنلندي.

وينطلق لاندو نوريس سائق مكلارين من مركز الانطلاق الأول بعد فوزه بأول تجربة رسمية في مسيرته.

ويبدأ كارلوس ساينز سائق فيراري، السباق الروسي من المركز الثاني يليه جورج راسيل سائق ويليامز في المركز الثالث.

ويتصدر فيرستابن الترتيب العام لفئة السائقين بفارق خمس نقاط عن هاميلتون.