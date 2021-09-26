علي مدن: العروبة لن يهبط!

فيصل النقبي (الفجيرة)

كشف البحريني علي مدن نجم العروبة عن طموحاته الكبيرة في دوري أدنوك للمحترفين في ظهوره الأول فيه، حيث احتل مكانة جيدة بين لاعبي الدوري المميزين، وأصبح من أفضل اللاعبين من ناحية المراوغة في إحصائيات الجولات الخمس الماضية، كما احتل صدارة هدافي فريقه بهدفين في مرمى العين.

وتعتبر هذه التجربة الأولى للبحريني الدولي في ملاعب الإمارات.

وأكد علي مدن في حوار خاص لـ«الاتحاد» أهمية هذه التجربة في مشواره، لأنه يعلم عن قوة وتميز دوري الإمارات، حيث يمتاز بوجود اللاعبين المميزين والفرق المميزة والمنافسة حتى اللحظات الأخيرة.

وأضاف: لم تكن هناك صعوبات في التجانس مع اللاعبين بالفريق وبالدوري، لأن المعاملة هنا في الإمارات معاملة ممتازة لجميع الذي يعيش على هذه الأرض، ومنذ لحظة استقبالي في نادي العروبة ولهذه اللحظة أجد كل الترحاب من قبل جماهير النادي والأطقم الفنية والإدارية، وكذلك الفرق الأخرى فدوري الإمارات يتميز بأنه من الدوريات التنافسية الجميلة في إطار الروح الرياضية وبعيداً عن التعصب، وأشعر كأنني في بيتي لذلك فالتجربة لغاية الآن ناجحة جداً.

وقال علي مدن: إن دوري الإمارات من الدوريات الصعبة، بدليل الندية في كل المباريات، وأنا سعيد الدوريات العربية. وأشار مدن إلى أن العروبة من الفرق الجيدة التي تملك مدرباً جيداً ولاعبين جيدين وإدارة مؤهلة وتساعد اللاعبين كثيراً وقال: كنا أقرب للفوز في بعض المباريات، وخاصة لقاء عجمان ونقدم مستويات جيدة لولا الحظ أحياناً وقوة المنافس، فجميع مبارياتنا الأولى صعبة ومع فرق منافسة، ومع ذلك حققنا التعادل مع فرق مثل شباب الأهلي والعين، وهذا يدل على وجود عناصر جيدة وقادرة على منافسة أي فريق مهما كانت قوته.

وحول ترشيحاته لفريقه في نهاية الدوري، قال إنه يعلم أن الفريق لديه إمكانيات جيدة لتفادي الهبوط لدوري الأولى، وقال: سأعمل مع زملائي وكل عناصر النادي من أجل تطوير الأداء وتقديم أفضل ما لدينا في المسابقات، لأننا جئنا للدوري بغرض البقاء، وأستطيع القول إن العروبة لن يهبط.

وعن ترشيحاته لشكل بطل الدوري هذا الموسم قال: ما زلنا في بداية الموسم وتحتاج جميع الفرق لوقت للظهور بأفضل مستوياتها وهناك العديد من الفرق المميزة، وأعتقد بأن من الصعب التوقع بهوية البطل، وإن كانت أندية العين والشارقة وشباب الأهلي من الفرق القوية، والتي تملك القدرة على إحراز البطولة.

وأعرب اللاعب عن أمنياته باحتراف أكبر عدد من زملائه لاعبي البحرين في الدوريات الخارجية، وخاصة الدوري الإماراتي، لأن مثل هذه التجارب تزيد من مخزون الخبرة الفنية وتساعد اللاعبين على تطوير مستوياتهم، وتخدم الكرة البحرينية التي تحتاج للكثير من اللاعبين في تجارب خارجية مفيدة ولمصلحة الأندية، وقال: متفائل بالمرحلة المقبلة للمنتخب الوطني البحريني.

وأضاف: اقتربنا في الماضي من حلم الصعود للمونديال، وأعتقد أن جيلنا قادر على الصعود لهذا المحفل العالمي، وأعتقد أن ما قدمناه في كأس الخليج الأخير سيقودنا لبناء منتخب قوي قادر على الوصول لطموحات وأحلام الكرة البحرينية، وأعتقد أن شعب البحرين يستحق أن يرى منتخبه لكأس العالم 2026.

وتابع مدن: التجارب الاحترافية تفيد جميع عناصر اللعبة، ونتمنى الانتقال من الهواية إلى الاحتراف بأسرع طريقة ممكنة في البحرين. وتوجه النجم على مدن في ختام تصريحاته بالشكر لجمهور العروبة على استقباله الجميل، والذي منحه انطباعاً جيداً عن جمهور الإمارات، وأكد بأن الجمهور هم ملح كرة القدم الحقيقي، متمنياً بأن يحضر الجمهور بشكل أكثر من السابق.

