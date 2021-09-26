دوراتي يشعر بالحزن رغم فوز الشارقة على الجزيرة!

علي معالي (دبي)

حالة حزن كبيرة عاشها البرازيلي برنارد دوارتي لاعب فريق الشارقة بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة الجزيرة الأخيرة، خاصة وأنه لم يعرف هذه البطاقة والطرد من الملاعب منذ 3181 يوماً، أي ما يعادل (8 سنوات و8 أشهر و16 يوماً)، حيث كانت البطاقة الصفراء الثانية له عندما كان يلعب في صفوف فريق أتلتيكو مينيرو بالدوري البرازيلي، حيث كانت المباراة ضد فريق أتلتيكو باراناينسي في الجولة العاشرة والتي انتهت بخسارة فريق دوارتي بهدفين لهدف.

وتنقل دوارتي بعد ذلك بين عدة أندية أوروبية حيث انضم إلى فريق شاختار الأوكراني حتى موسم 2017-2018، وخلال هذه الفترة لم يحصل على أي بطاقة حمراء، حتى عندما انتقل إلى نادي إيفرتون الإنجليزي من موسم 2018-2019 حتى انتقاله للملك الشرقاوي كان سجل هذا اللاعب خالياً تماماً من البطاقات الحمراء.

وعقب كل مباراة للاعب الوسط البرازيلي منذ انتقاله للشارقة يقوم بنشر الكثير من اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، ولكن بعد موقعة الجزيرة لم يهتم برنارد كثيراً بهذا الموضوع وهذا مؤشر على الإحباط النفسي للاعب الذي سيغيب عن مباراة عجمان في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وفي المقابل كانت الاحتفالات مختلفة من جانب بقية اللاعبين خاصة مالانجو صاحب هدف الإنقاذ الثاني وكايو لوكاس وشوكوروف صاحب التمريرة السحرية الجميلة التي سجل منها خالد باوزير هدف التعادل، وكل الصور كانت مصحوبة بفيديوهات خاصة بلقطات معينة في المباراة.

