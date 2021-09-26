منتخب الطاولة يغادر للمشاركة في بطولة آسيا

دبي (الاتحاد)

غادرت بعثة المنتخب الوطني لكرة الطاولة إلى الدوحة للمشاركة في بطولة آسيا للرجال خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، حيث تقام منافسات الفرق والفردي والزوجي. وتضم البعثة اللاعبين جاسم لنجاوي من الوصل، وعبد الله البلوشي وصلاح الدين عبد الحميد من شباب الأهلي، وزبير هاشم من النصر، ويرافقهم المدرب شاو لي، بينما يترأس البعثة إبراهيم العسم نائب رئيس الاتحاد.

وتنطلق منافسات البطولة بمسابقة الفرق تليها مسابقات الفردي والزوجي، علماً بأن البطولة تشهد مشاركة 28 فريقاً يمثلون الدول الآسيوية المختلفة، وأوضح إبراهيم العسم رئيس البعثة أن البطولة ستشهد منافسات قوية بين جميع الفرق المنافسة للحصول على مراكز متقدمة، ونأمل في تحسين الترتيب العام للفرق، ورفع التصنيف الآسيوي والدولي للاعبين.

من ناحية أخرى يشارك منتخب الشباب والناشئين في بطولة عمان الدولية بمسقط، إحدى سلسلة بطولات الإتحاد الدولي لكرة الطاولة، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر، وتم اختيار 6 لاعبين للمشاركة في البطولة هم: زبير هاشم، محمد الحواي، علي الحواي، عبد الله الحواي من النصر، محمد محمود وذايب طارق من الشارقة، ويرافقهم المدرب إسلام مطاوع ويرأس البعثة عبد الرحمن المنهالي المدير الماليي للاتحاد، وتقام منافسات البطولة في مسابقات الفردي والزوجي.