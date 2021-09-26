350 رياضياً يرسمون لوحة الفرح في «دواثلون الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

بمشاركة ما لا يقل عن 350 لاعباً ولاعبة، حقق «دواثلون الشارقة» الذي نظمه المجلس الرياضي بالمدينة الجامعية نجاحاً كبيراً، واشتملت الفعالية على ثلاث منافسات مركبة تجمع بين الجري وركوب الدراجات والجري، الأولى للمسافة الطويلة (10كلم جري) و(36 كلم ركوب دراجة) و(5 كلم جري)، والثانية للمسافة المتوسطة (5 كلم جري)، و(24 كلم ركوب دراجة) و(2,5 كلم جري)، والثالثة للمسافة القصيرة (2,5 كلم جري) و(12 كلم ركوب دراجة) و(2,5 كلم جري)، وأقيمت لفئات المواطنين من الرجال والسيدات للفردي والفرق بالإضافة إلى الفئة المفتوحة رجال وسيدات، وهي واحدة من الفعاليات الرياضية المجتمعية ضمن خطة نشاط الموسم الحالي.

شهد الختام وتتويج الفائزين عبدالملك جاني نائب رئيس المجلس، وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، وحفلت المنافسات بالقوة والإثارة، وأسفرت فئة المسافة الطويلة للمواطنين عن فوز عادل النعيمي بالمركز الأول، وحل سالم السويدي ثانياً وخليفة الدرمكي ثالثاً، وفي نفس المسافة للفئة المفتوحة رجالاً حصل ألكساندر شوكلوف على المركز الأول، وفي الفئة المفتوحة سيدات جاءت هولي موربي في المركز الأول، وفي فئة الفرق فاز عبدالله عبد الرحمن وأحمد النقبي وأحمد حسن بالمركز الأول من فريق «تي ا ف تي»، وفي المركز الثاني حل محمد الحوسني وعيسى الدرمكي وحميد بن عبود من فريق خورفكان «2»، وفي المركز الثالث حل مهندس بوتكاتيال وزين العابدين سيد من فريق «زين العابدين».

وفي سباق المسافة المتوسطة لفئة المواطنين رجالاً حل أشرف نور أولاً وحمد الغيلاني ثانياً وماجد محمد ثالثاً، وفي فئة المواطنات فازت هدى النعيمي بالمركز الأول ونورا الزرعوني بالمركز الثاني وخديجة النقبي بالمركز الثالث، وفي الفئة المفتوحة رجالاً فاز حسن حكيم بالمركز الأول ووديم ديمونث بالمركز الثاني وكيلس دومونث بالمركز الثالث، وفي ذات الفئة للسيدات جاءت بوركادي اليهام في المركز الأول ومارينا شتيل في المركز الثاني ووئام كامل في المركز الثالث.

وفي سباق المسافة القصيرة للمواطنين رجالاً فاز محسن حسن بالمركز الأول وسعود الزعابي بالمركز الثاني وعلي الكعبي بالمركز الثالث، وفي فئة المواطنات فازت موزة الغفلي بالمركز الأول ورقية المرزوقي بالمركز الثاني ومريم الشامسي بالمركز الثالث، وفي الفئة المفتوحة رجالاً فاز أوسكار ماركويز بالمركز الأول، وتلاه خضر ياسين في المركز الثاني وجاري إليزاجا بالمركز الثالث، وفي الفئة المفتوحة للسيدات حلت تونيا مكاري في المركز الأول وليزا أرجنت في المركز الثاني وتيا واتسون في المركز الثالث، أما في فئة الفرق فقد حل حذيفة رمضان وإبراهيم الرفاعي وأحمد حسين في المركز الأول من فريق خورفكان «4»، وفي المركز الثاني كل من سفيان قشيرة ومحمد سليمان وعادل زاداه من فريق خورفكان «5»، وفي المركز الثالث زايد النعيمي وفهد النقبي وعيسى محمد من فريق «ديسيرت».