«عاصفة الحزم» يضرب «قمة البوانيش»

مصطفى الديب (أبوظبي)

توج «عاصفة الحزم» لعبد الله مروان المرزوقي بطلاً لسباق أبوظبي للبوانيش الشراعية الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت «السبت» على كورنيش العاصمة، وحصل البطل على 30 ألف درهم جائزة مالية، وأقيم السباق لمسافة 8 أميال بمشاركة 50 محملاً شراعياً.

واحتل المركز الثاني مهاجر لماجد أحمد خادم المهيري وحصل على 29 ألف درهم، أما المركز الثالث فكان من نصيب «الميسم» لثاني محمد ثاني الرميثي وحصل على 27 ألف درهم، وفي المركز الرابع جاء «النهام» لأحمد ما نع علي الشامسي، فيما حل خامساً «براق» لحمد راشد محمد راشد الرميثي، وفي المركز السادس جاء «السرب» للحر راشد خادم المهيري، وسابعاً جاء «متصدر» لمنصور راشد الرميثي، فيما حل ثامنا «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، أما المركز التاسع فكان من نصيب «لطام 2» لسالم عبد الله ثاني الرميثي وعاشراً حل «الرقم 1». ت

وج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وسعيد حميد المهيري مسؤول عام المرسى، وخليفة راشد الرميثي مشرف السباقات التراثية. وأقيم السباق وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث لم يشارك في المنافسات إلا الحاصلون على اللقاح المضاد للفيروس بجرعاته الثلاث.

