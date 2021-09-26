ذهبية وبرونزية للإمارات في مونديال الرماية لأصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

انتزع «فرسان الإرادة» ذهبية الفرق في بطولة العالم لرماية الشوزن، فيما نال اللاعب محمد الحبسي الميدالية البرونزية في البطولة التي أقيمت في مدينة لوناتو الإيطالية على ميدان تراب كونكافيردي، ليحقق أصحاب الهمم إنجازاً جديداً للرياضة البارالمبية، بمشاركة أكثر من ستين لاعباً من ثلاثة وعشرين دولة.

وشاركت بعثة منتخبنا الوطني للرماية في البطولة بكل من سيف هلال الحميري ومحمد هاشل الحبسي وعيسى أسلم الزبيدي ومحمد الحامد ومها المنصوري، وترأس الوفد إسماعيل المرازيق، يرافقه محمد جمعة البلوشي إداري البعثة، ومدرب الفريق ناقيش أناند، وصفية الشاطر مرافقة اللاعبة مها الدهيمي المنصوري.

وأكد اسماعيل المرازيق أن أهمية مثل هذه البطولات تنبع من إتاحتها الفرصة للاعبينا من أصحاب الهمم في فريق الرماية لاكتساب المزيد من الخبرات والاحتكاك مع المستويات الرفيعة للاعبين من مختلف الدول. كما عبّر عن سعادته بالمشاركة النسائية الأولى للاعبة مها المنصوري، مما حقق لها فرصة كبيرة لاكتساب الخبرات في البطولة العالمية وكسر الحاجز النفسي لمثل هذه المنافسات الدولية القوية، متمنياً لها التوفيق فيما هو قادم من مشوارها العالمي. كما توجه بالشكر للجنة البارالمبية على إتاحة الفرصة للاعبين للاشتراك في مثل هذه البطولات، وكذلك ثمّن حرص قيادات البلاد على الدعم المستمر لرياضات ذوي الهمم.