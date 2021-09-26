«مارتنيز العنابي» يتأهب لأول اختبار في «الكلاسيكو»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يشكل كلاسيكو العين والوحدة الأربعاء المقبل، بالجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، الاختبار الأول للبرتغالي فابيو مارتنيز لاعب «العنابي» الجديد، الذي يعول عليه كثيراً في المساهمة في قيادة الفريق إلى استعادة لغة الانتصارات، بعد أن غابت في الجولات الأربع الماضية، ليخسر الوحدة بسبب ذلك 8 نقاط، وأي نتيجة بخلاف الانتصار في قمة الأربعاء سيكون له تأثير كبير على الفريق في سباق المنافسة على درع الدوري الذي أعلنه النادي هدفاً هذا الموسم.

ويأتي التعاقد مع مارتنيز لحل مشكلة صناعة اللعب في الفريق وتعزيز الهجوم بشكل أكبر ليكون قوة ضاربة خاصة في ظل وجود جواو بيدرو وخليل إبراهيم وعمر خربين الذين لم ينجحوا في تحويل هذا الهجوم إلى قوة ضاربة، رغم محاولات بيدرو وحله الفردي في بعض الأحيان، لكن اضطراره إلى العودة إلى الخلف للمساعدة في البناء حد من خطورته كثيراً، لكن بالتعاقد مع مارتنيز ستكون الفرصة أمامه أكبر للقيام بدوره في إحراز الأهداف، ويبقي التحدي الأكبر للاعب البرتغالي هو التكيف السريع مع الفريق في اليومين المقبلين حتى يستطيع أن يكون مؤثراً في «الكلاسيكو»، وأنتظم اللاعب البرتغالي في تدريبات الفريق، وسط حفاوة كبيرة من أسرة «العنابي».

يذكر أن الوحدة قيد اللاعب رسمياً أمس، في اليوم الأخير لانتقالات الأجانب القادمين من خارج الدولة بدلاً للكوري الجنوبي لي ميونج الذي سيبقى مع الوحدة حتى انتهاء عقده في الصيف المقبل، وسيشارك في بطولة دوري أبطال آسيا، التي لا يمكن قيد مارتنيز فيها.

من جهة ثانية تأكد غياب محمد برغش عن لقاء العين، بعد أن تعرض لإصابة عضلية وخضع اللاعب للفحص أمس، هذا بجانب غياب فارس جمعة لتراكم الإنذارات، بينما انتظم عبد الله الكربي العائد من الإصابة في تدريبات الفريق، وفي ظل هذا الوضع ينتظر أن يجري الهولندي تين كات تغييرات في التشكيلة الأساسية التي يعتمد عليها في لقاء الجولة المقبلة في خطي الدفاع والوسط، حيث يحافظ التونسي «المقيم» علاء زهير على حضوره أساسياً معوضاً محمد برغش بينما ستكون الخيارات مفتوحة أمام المدرب لتعويض غياب فارس جمعة.