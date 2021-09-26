«وريث ميسي» جاهز لتحدي «الليجا»

أنور إبراهيم (القاهرة)

تعافى النجم الإسباني الشاب أنسو فاتي لاعب برشلونة تماماً من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها منذ أكثر من عشرة أشهر، خلال مباراة فريقه أمام ريال بيتيس في الليجا (5/2)، إذ بث النادي الكتالوني مقطع فيديو يقول فيه فاتي جملة واحدة: انتبهوا.. أنا جاهز.

وكان فاتي أصيب في نوفمبر الماضي وأجرى جراحة كبيرة في أربطة ركبته اليسري بعد يومين فقط من الإصابة، ولكنه إضطر في منتصف يناير الماضي إلى إجراء جراحة ثانية في نفس مكان الإصابة. وخلال فترة إعادة تأهيله، عانى من تضخم وورم في الركبة، ما جعله يتأخر حتى الآن في العودة إلى المستطيل الأخضر.

وفي أغسطس الماضي استأنف التدريبات بالكرة، ولكن الجهاز الطبي لبرشلونة لم يشأ المجازفة بإشراكه في التدريبات الجماعية حتى لا تحدث له انتكاسة جديدة.وظهر فاتي في الفيديو مبتسماً ومتفائلاً وهو يقول جملته: أنا جاهز، ما يعني إن الهولندي رونالد كومان قد يشركه اليوم في مباراة ليفانتي بالليجا، أوعلى الأقل في جزء منها، إذا كان من الصعب أن يلعبها بأكملها.

ونال فاتي شرف وراثة القميص رقم 10 الخاص بالنجم الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي الذي رحل إلى باريس سان جيرمان، ما يدل على الأهمية التي توليها إدارة البلاوجرانا لهذا اللاعب الذي يمثل مستقبل البارسا مع مجموعة الشباب الواعد الذين أشركهم كومان في المباريات الأخيرة.

جدير بالذكر أن أنسو فاتي المولود بدولة غينيا بيساو الأفريقية 31 أكتوبر2002 (19سنة) بدأ موسم 20/2021، بداية نارية مع برشلونة، وتم استدعاؤه للمنتخب الإسباني في 2020، ولعب 4 مباريات، وسجل هدفاً جعله أصغر لاعب يسجل في تاريخ «الماتادور»، وكبر فاتي في أكاديمية لاماسيا مركز تدريب النادي الكتالوني، حيث لعب فيها من سن العاشرة حتى 2019، وتم تصعيده في نفس العام ليلعب في الفريق الأول.