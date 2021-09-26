البطولة العالمية للسلة الثلاثية تعود إلى أبوظبي بمشاركة نجوم الأولمبياد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي استضافة بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، خلال الفترة 29 -30 أكتوبر المقبل، في الملعب المصمم خصيصاً لاستضافة المنافسات في كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي.

وتعود البطولة العالمية من جديد للمرة الأولى منذ خمسة أعوام، كما ستجمع البطولة المرتقبة التي تقام ضمن سلسلة الجولات العالمية على مدار العام، نُخبة لاعبي كرة السلة الثلاثية العالميين، ومن ضمنهم النجوم المشاركون في أولمبياد طوكيو 2020، لتمثيل مُختلف مدن العالم.وستُتيح بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية لعُشاق هذه الرياضة في الإمارات وخارجها فرصة الاستمتاع بتجربة حضور الفعاليات المباشرة في العاصمة للمرة الأولى منذ رفع القيود المفروضة على السفر وإعادة فتح حدود أبوظبي أمام المسافرين الحاصلين على لقاح كوفيد-19.

وشهدت رياضة كرة السلة الثلاثية، التي سجّلت ظهورها الأول في أولمبياد طوكيو الأخير، زيادة ملحوظة في شعبيتها بفضل بساطة قوانينها والمنشآت التي تتطلبها، فضلاً عن إيقاعها السريع وأحداثها المشوقة.

وتؤكد البطولة على القدرات والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها أبوظبي وريادتها في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية البارزة وتنظيمها وفق أعلى معايير السلامة وفي بيئة آمنة وصحية، ما يوفر لعُشاق كرة السلة فرصة مشاهدة أفضل لاعبي العالم مباشرة من الملعب.

ومن المقرر مشاركة 12 فريقاً عالمياً في البطولة، حيث تأكدت مشاركة 4 فرق التي تحتل المراكز الخمسة الأولى ضمن تصنيف الجولات العالمية للاتحاد الدولي لكرة السلة، وفي مُقدمتها صاحب المركز الأول فريق ليمان من صربيا، والذي يتطلع إلى توسيع الفارق الذي يفصله عن ملاحقه فريق ريجا من لاتفيا، الذي فاز لاعبوه بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020. كما أعلن فريق أنتيوراب البلجيكي صاحب التصنيف الثالث وفريق أوتريخت الهولندي الذي يليه في التصنيف الرابع عزمهما المشاركة في البطولة أيضاً.

في المقابل ينظم مجلس أبوظبي الرياضي في جزيرة الحديريات بأبوظبي قُبيل انطلاق البطولة العالمية، برنامج مصاحب للحدث يتضمن بطولة أبوظبي لكرة السلة الثلاثية المجتمعية، وستشهد مشاركة 24 فريقاً في الجولات التأهيلية بين 8 و15 أكتوبر المقبل، وسيحظى الفائزون بنهائيات دور الـ 16 بفرصة المشاركة واللعب في نهائي التصفيات المؤهلة للبطولة العالمية، لتحديد ممثل الإمارات في الحدث العالمي خلال يومي 29 - 30 أكتوبر المقبل.

ونظراً للقاعدة الجماهيرية الواسعة التي تحظى بها كرة السلة في الإمارات، حرص مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة على تنظيم الفعالية وإعادة رياضة كرة السلة الثلاثية إلى الإمارات للمرة الأولى منذ استضافتها لجولتين متتاليتين من البطولة عامي 2015 و2016.

من جهته قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسعدنا استضافة البطولة العالمية لكرة السلة الثلاثية من جديد في أبوظبي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة».

وأضاف: «تتسم رياضة كرة السلة الثلاثية بشعبيتها الواسعة، وازدادت بعد ظهورها الأول في أولمبياد طوكيو مؤخراً، ونحن واثقون من النجاح الذي ستُحققه البطولة، لا سيما بالتزامن مع الازدهار الكبير الذي تعيشه العاصمة بأجندتها الحافلة بالفعاليات الرياضية العالمية المرموقة لهذا الموسم».

وتابع: «التنوع الكبير للفعاليات الرياضية العالمية التي تقام في أبوظبي، يؤكد على سمعتها المرموقة ومكانتها العالمية المهمة في خريطة الرياضة العالمية في ظل ثقة الاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية، كما يجدد ريادتها وتعاملها المثالي خلال الأزمة الصحية العالمية، في ظل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة واهتمامها الكبير ودعمها السخي لجميع الحلول الاستباقية والخطط المتطورة من أجل تطبيق التدابير الاحترازية الكفيلة بمكافحة انتشار كوفيد-19».

وأوضح قائلاً: «شهدت أبوظبي تنظيم سلسلة من الفعاليات الرياضية العالمية، بما فيها طواف الإمارات وبطولة يو إف سي وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وتستضيف أبوظبي حالياً الدوري الهندي الممتاز للكريكت، ويليه بطولة تي 20 العالمية للكريكت وبطولة أبوظبي تي 10 للكريكت، كما تستعد أبوظبي لاستضافة سلسلة من الفعاليات، مثل بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة تحت مظلة مهرجان أبوظبي للرياضات المائية، إلى جانب بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون وماراثون أدنوك أبوظبي وبطولة سبارتن العالمية وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولاـ 1 في أبوظبي إضافة إلى بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية، ما يؤكد حجم التفاعل الرياضي العالمي الذي ستشهده العاصمة أبوظبي خلال الفترة المقبلة».

من جانبه بدوره قال أليكس سانشيز مدير بطولات كرة السلة الثلاثية لدى الاتحاد الدولي لكرة السلة: «مازالت بطولتا كرة السلة الثلاثية العالميتان التي أقيمت في أبوظبي عامي 2015 و2016 من أكثر نُسخ البطولة نجاحاً على الإطلاق، وهذا بالضبط ما دفعنا للتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي مجدّداً لتنظيم البطولة العالمية في موطنها الثاني يومي 29 و30 أكتوبر 2021»