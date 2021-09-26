أراوخو: أنا ونجم برشلونة مجرد تشابه أسماء!



مراد المصري (دبي)

أكد الأوروجوياني ميشيل أراوخو لاعب الوصل، أنه ما زال يمتلك الكثير لتقديمه مع الفريق بعد انضمامه هذا الصيف على سبيل الإعارة من فلومينينسي البرازيلي، وذلك بعد البداية التي لم ترتق لمستوى طموحات الجماهير لحد الآن بتحقيق ست نقاط في خمس جولات.

واستهل أراوخو رده على السؤال المعتاد الذي يواجه في الأيام الحالية، وهو ما الصلة التي تجمعه مع رونالد أراوخو الذي يحمل نفس الجنسية ويتألق حالياً في صفوف نادي برشلونة الإسباني، وقال: إنه مجرد تشابه أسماء العائلة، لا توجد أي صلة بيننا، ولكنني محظوظ برؤية لاعب من بلادي يتألق مع برشلونة في الوقت الحالي وأتمنى له التوفيق.

واعتبر أراوخو، أن الفريق قادر على العودة بشكل أقوى، وأنه بحاجة للتركيز من أجل الحفاظ على النتائج على أرض الملعب، خصوصاً أنه في العديد من المباريات كان صاحب المبادرة بتسجيل الأهداف، إلى جانب القتالية بتسجيل باللعب حتى الدقائق الأخيرة كما حصل أمام بني ياس عندما سجل الفريق هدف الفوز، وأخيراً أمام اتحاد كلباء بإحراز التعادل في الوقت بدل الضائع.

وركز أراوخو، على قيامه بمضاعفة جهده في الوقت الحالي من أجل الانسجام مع المجموعة، وتقديم الأداء الذي ينتظره الجميع منه، وأن العمل يجب أن يكون بصورة جماعية بين كافة اللاعبين للوصول إلى المستوى الإيجابي الذي يطمح له الجمهور الذي ساندنا بقوة على المدرجات وشكل حافزاً كبيراً لنا. وأكد أراوخو أن الأجواء داخل نادي الوصل ساعدته على التأقلم سريعاً مع جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وأنه يتطلع لاستثمار هذه الحالة الإيجابية من أجل تقديم الأفضل في قادم المواجهات ومحاولة مساعدة فريقه على تحقيق النتائج الإيجابية.