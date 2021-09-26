عجمان.. أفضل الافتتاحيات في 5 سنوات

رضا سليم (دبي)

سجل فريق عجمان أفضل بداية في 5 مواسم شارك فيها في دوري المحترفين منذ عودته من دوري الدرجة الأولى موسم 2017-2018، بعدما وصل الفريق البرتقالي إلى 8 نقاط في 5 مباريات، وحقق الفوز على النصر وبني ياس وتعادل مع اتحاد كلباء والعروبة وكانت الخسارة الوحيدة أمام شباب الأهلي، ولم يسبق أن جمع الفريق هذا العدد من النقاط في أول 5 جولات في المواسم الماضية.

ففي الموسم الماضي جمع الفريق نقطتين فقط بالتعادل مع حتا وبني ياس وخسر أمام الظفرة واتحاد كلباء والنصر، فيما جمع الفريق 7 نقاط في موسم 2019-2020 من فوزين وتعادل حيث بدأ الموسم بالتعادل مع بني ياس ثم الفوز على النصر والوصل وخسر بعدها أمام الظفرة والوحدة وفي موسم 2018-2019 سجل الفريق 6 نقاط من فوزين فقط بعدما افتتح الموسم بالفوز على النصر وخسر أمام شباب الأهلي والفجيرة والجزيرة ثم فاز على بني ياس في الجولة الخامسة وفي موسم 2017-2018، سجل الفريق 3 نقاط فقط بالفوز على النصر في الجولة الخامسة ولم يحقق الفوز في أول 4 جولات بعد الخسارة أمام الجزيرة وشباب الأهلي ودبا الفجيرة والعين.

ويأتي البرتقالي في المركز الخامس لأفضل هجوم متساوياً مع شباب الأهلي بعدما سجل مهاجموه 7 أهداف في 5 مباريات، ويأتي خط دفاعه في المركز الثاني كأقوى دفاع حيث اهتزت شباكه مرتين فقط بهدف شباب الأهلي وهدف اتحاد كلباء، ويتصدر أقوى دفاع الوحدة برصيد هدفين. ويعول الصربي جوران مدرب الفريق على السلوفيني ميرال في قيادة خط الدفاع، فيما كان الثلاثي الكولومبي مينا والذي سجل 4 أهداف والمغربي فراس بالعربي الذي سجل 3 أهداف، والبرازيلي لياندرو أكثر اللاعبين الذين نجحوا في صناعة الأهداف في الفريق، فيما لم يظهر الجامبي أبوبكر تراولي في الكادر، ولم يسجل أية أهداف، واستحق لقب بطل الفرص الضائعة وهو عكس ما قدمه اللاعب في الموسمين الماضيين.