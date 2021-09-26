يد النجمة.. «سوبر» القمة الخليجية

رضا سليم (دبي)

تصدرت الروح الرياضية المشهد الرئيسي في النسخة الرابعة من كأس السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد، والتي توج فريق النجمة بلقبها للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على الشارقة 27-25، ومع صافرة النهاية تسابق لاعبو الملك الشرقاوي والجهازان الفني والإداري بتهنئة النجمة بالفوز، كما تسابق رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي ورئيس وأعضاء اتحاد اليد بتقديم التهنئة.

وسبق أن فاز النجمة بالكأس موسم 2017، بعد فوزه على الشارقة وتكررت المواجهة في النسخة الثانية 2018 في دبي وحسمها الفريق البحريني للمرة الثانية، ونجح الشارقة في الفوز بالنسخة الثالثة، بعد الفوز على باربار 2019، ويبقى الملك الشرقاوي هو الفريق الوحيد الذي تواجد في كل نسخ البطولة حتى الآن.

وحققت البطولة أهدافها على كافة المستويات التنظيمية والإدارية والفنية، ونجح اتحاد اليد في العبور بالمباراة إلى بر الأمان، والتأكيد على عمق العلاقات بين الإمارات والبحرين ليس فقط في الرياضة بل في كافة المجالات.

من جانبه، قدم محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، التهنئة لنادي النجمة باللقب، معرباً عن سعادته بعودة إقامة البطولة الأخوية التي تجمع بين الأشقاء في أسرة كرة اليد بالإمارات والبحرين، بما يحقق الاستفادة الفنية للجميع، خاصة أن مباراة النسخة الرابعة شهدت ندية وإثارة وتقارباً في المستوى بين الفريقين جعلتها قمة خليجية في كرة اليد تليق باسم ناديي الشارقة، حامل اللقب في النسخة الماضية 2019 والنجمة بطل هذه النسخة.

وأشاد رئيس إدارة الألعاب الجماعية بأداء لاعبي الشارقة وروحهم العالية خلال اللقاء، حيث أنهوا الشوط الأول متقدمين 13-12، وشهدت المباراة تألق الفريق دفاعاً وهجوماً، إلا أن بعض الأخطاء الفردية وخبرة لاعبي النجمة الدوليين في الدقائق الأخيرة حسمت النتيجة لصالحهم بفارق هدفين. وقال سيد علي الفلاحي مدرب النجمة: إن المباراة كانت قوية وقمة خليجية بالفعل ونجحنا في تقليل الأخطاء في آخر 7 دقائق، وحسمنا المواجهة لمصلحتنا في الأمتار الأخيرة، وهو لا يقلل من المستوى الذي قدمه الشارقة في المباراة.

وأكد محمد عبدالحسين حارس مرمى النجمة أن المباراة كانت صعبة للغاية، وكلا الفريقين حقق بطولات، وبالتالي المباراة كانت بين بطلين، ورغم أن الشارقة بقوة محترفيه قدم مستوى جيداً إلا أن خبرة فريقنا حسمت المواجهة.