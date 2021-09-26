60 لاعباً في احتفالية وداع «ماسترز الشارقة للشطرنج»

رضا سليم (دبي)

تحول ختام بطولة الشارقة ماسترز الدولية الرابعة للشطرنج التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إلى احتفالية وداع بين اللاعبين الـ 60 الذين شاركوا في البطولة. حضر حفل الختام الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة وأركادي ديفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج عبر تطبيق زوم والمهندس سامي السفريني نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، فيما دشن افتتاح الجولة التاسعة والأخيرة مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق بحضور عمر نعمان آل علي مدير البطولة ورجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي للنادي وسعود المرزوقي المسؤول الإعلامي للبطولة.

وأحرز الإيراني أمين طبطبائي لقب النسخة الرابعة من البطولة بعد حصوله على 6.5 نقطة وتعادل في جولته الأخيرة مع الأوزبكي نادربيك يعقوبييف وتساوى معه في المركز الأول عدد من اللاعبين إلا أن كسر التعادل كان لمصلحته، حيث حصل على المركز الثاني الأوكراني بافل اليانوف والثالث سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج بعد فوزه المهم في الجولة الأخيرة على الأوزبكي نادربيك عبد الستاروف، كما استحق سالم زيادة في تصنيفه الدولي 11 نقطة وجاء بالمركز الرابع الإيراني مقصودلو حامل لقب بطولة الشارقة ماسترز بنسختها الثانية، والذي حقق فوزاً ثميناً في جولته الأخيرة على الهندي نارا يانان.

وحل في المركز الخامس الجورجي ميخائيل ميكاشفيلي برصيد 6 نقاط وجاء بالمركز السادس الكازاخستاني رينات والسابع فكان من نصيب الهندي نارا يانان، والثامن الأوزبكي نادربيك يعقوبييف والتاسع الهندي جوبتا أباجيت، وجاء عاشراً مواطنه أديبان بي.

وتصدرت الأوكرانية سفيتلانا موسكليتس المركز الأول في المجموعة الأولى من بطولة التحدي التي نظمها النادي بالتزامن مع بطولة الماسترز وشارك فيها 20 لاعباً دولياً والثاني الجامايكي روي دوان وثالثاً الفلسطيني راجي صايل وجاء بالمركز الرابع السوري عبد القادر ريس وحصل على جائزة أفضل لاعب من نادي الشارقة عبدالرحمن محمد الطاهر.

وفي المجموعة الثانية حصل الفلبيني فرناندز دانييل على المركز الأول وجاء ثانياً المصري رامز سمير فيما حل ثالثاً الهندي فيشال كودري وجاء مواطنه رافائيل شارون بالمركز الرابع وحصل على جائزة أفضل لاعب من نادي الشارقة زايد سلطان الطاهر.