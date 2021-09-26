جريزمان..«ماكينة أصابها العطب» !!



أنور إبراهيم (القاهرة)

على امتداد 5 مباريات لعبها مع فريقه الجديد القديم أتليتكو مدريد، لم يقدم المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان الأداء المنتظر منه، وواجه صعوبات في التأقلم مجدداً مع زملائه السابقين، في ظل أسلوب لعب جديد ينتهجه الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني، ويختلف كثيراً عن الأسلوب الذي كان يلعب به في خلال فترة مرور جريزمان الأولى على الأتليتي.

وعاد الفرنسي بطل العالم المتوج مع الديوك بمونديال روسيا 2018، منذ أكثر من شهر لأتليتكو، بعد موسمين قضاهما في برشلونة وواجه خلالهما الكثير من الهجوم والانتقادات من جانب جماهير البلاوجرانا. ولم يستعد حتى الآن مستواه العالي الذي كان يميزه عندما كان يلعب من قبل مع الأتليتي، وعندما كان يمثل الورقة الرابحة في كتيبة سيميوني، بل إنه لم يلعب حتى بالمستوى الذي يظهر به مع منتخب بلاده، واستمرت حالة الشك التي عاشها في البارسا، نظراً لعدم قبول أعداد كبيرة من جماهير الروخي بلانكوس بعودته مرة أخرى إلى الفريق. وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية أن أرقام جريزمان في المباريات الخمس التي لعبها - 4 منها كأساسي - كانت كارثية، إذ لم يسجل أي هدف، بل لم يسدد أي كرة في إطار المرمى، وتلك محصلة لا تليق بلاعب ينظر إليه على إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم.

وأضاف الموقع: حالة جريزمان تبدو كما لوكان ماكينة أصابها العطب أوالعطل المفاجئ، بعد أن كان نجم الشباك الأول وهداف هذا الفريق في فترة مروره الأولى، إذ لم ينجح حتى الآن في استعادة فاعليته. وظهر ذلك واضحاً في مباراة فريقه الأخيرة ضد ديبورتيفو ألافيس، عندما فشل في مساعدة أتليتكو في إدراك التعادل مع هذا الفريق الذي يتذيل الدوري الإسباني «الليجا»، لتتلقى كتيبة سيميوني أول هزيمة لها هذا الموسم في المسابقة (صفر/1).

وأشار الموقع إلى أن جريزمان إذا كان يريد ألا يتهم بالفشل، فعليه أن يستعيد حيويته ومردوده الفني واللياقي الكبير، ويمكنه في هذا الاتجاه، الاعتماد على دعم ومساندة مديره الفني سيميوني الذي يحبه ويتفهم وضعه وعلى استعداد لمنحه المزيد من الوقت لكي يسترد عافيته مجدداً. وظهر هذا الدعم من جانب سيميوني في تصريحه للصحفيين عقب مباراة ألافيس بقوله: جريزمان في طريقه للتأقلم مع أتليتكو الجديد، فليس هذا هو أتليتكو القديم الذي عاشه اللاعب من قبل. ولمزيد من الدعم والمساندة قال سيميوني: من حظنا أن عاد إلينا مرة أخرى.