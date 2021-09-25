ختام ناجح لفعاليات تحدي الفجيرة لكمال الأجسام

الفجيرة (وام)

اختتمت فعاليات بطولة تحدي الفجيرة لبناء الأجسام واللياقة البدنية ومصارعة الذراعين، في مجمع زايد الرياضي برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بإقامة منافسات اليوم الثالث بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، ومحمد عبيد بن ماجد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة..

وفازت الإمارات بسبع ميداليات، بواقع ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية، في صدارة الدول المشاركة.

وأسفرت نتائج اليوم الثالث عن فوز النيجيري جينيدو اندريو بكأس بطل الأبطال، إضافة إلى نيله الميدالية الذهبية بوزن أعلى من 95 كجم.

وفي وزن تحت 95 كجم، فاز الإيراني عباس موسى بالذهبية، تلاه المصري أحمد سيد شعبان بالفضية، ونال الإيراني سيد جعفر البرونزية، وفي وزن 85 كيلوغراماً فاز الإيراني عباس علي أكبر بالذهبية، ونال الفضية الفلبيني اريال كوانيين، ونال البرونزية السريلانكي إدوارد كارغبو.

وقال الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي: سعداء بنجاح إقامة البطولة ومواكبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة ونهجها باستشراف المستقبل للتعافي من تداعيات فيروس كوفيد-19، والذي انعكس بشكل كبير على سلامة وصحة مجتمع الإمارات.