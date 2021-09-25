بوعصيبة يشارك في «كونجرس دولي الدراجات»

دبي (الاتحاد)

شارك منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات الهوائية، في اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي للعبة في العاصمة البلجيكية بروكسل، التي عقدت على هامش بطولة العالم للدراجات، والتي شهدت انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الدولي الجديد، المقرر أن يقود دفة اللعبة لـ 4 سنوات مقبلة.

كان بوعصيبة قد شارك احتفال الدراجة الإماراتية والعربية، بحصول أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي، واعتبر المنصب الجديد للشعفار مكسباً كبيراً للإمارات على الصعيد الدولي، متمنياً الحصول على المزيد من المناصب الإدارية والقيادية لأبناء الإمارات.