فاطمة بنت هزاع.. التميز والإبداع في «دولية براغ»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، ضمن لجنة التحكيم في النسخة العشرين من البطولة الوطنية للخيول العربية، وهي إحدى بطولات جمال الخيول الدولية «تصنيف إيكاهو»، التي أقيمت يومي 18 و19 سبتمبر الماضي بنادي سباق الخيل فيلكا شوشل في العاصمة التشيكية براغ، وأشرفت على تنظيمها منظمة الخيول العربية في جمهورية التشيك.

وقدمت الشيخة فاطمة بنت هزاع نموذجاً رائعاً ومشرفاً للمرأة الإماراتية، التي أبدعت خارج الحدود وأكدت على تمكين المرأة في كل المجالات، ونقلت صورة مميزة من خلال وجودها في لجنة التحكيم الدولية للبطولة.

فاطمة بنت هزاع مع الحكم البولندي جيرزي بيالوبوك

وشهدت البطولة حضوراً كبيراً لكبار الملاك ومربي الخيول والمحكمين الدوليين في أوروبا، بجانب الحضور الجماهيري لمحبي هذا النوع من الرياضة، بحضور محمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية.

ووجهت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على دعمها وتشجيعها، وقالت: تشجيع «أم الإمارات» وراء وصولي إلى هذه المكانة والتواجد في البطولات الدولية، ودعم سموها لي لا يتوقف، وأشكر والدي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لدعمه الكبير لي وباعتباره المحفز الأول لأكون أول قاضية في الإمارات، وأهديه هذا التكريم وما وصلنا إليه تعلمناه من جدي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو الإرث الذي زرعه فينا مع الخيول العربية.

..وخلال تقييم أحد الخيول

وأعربت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، عن سعادتها بالمشاركة في البطولة، وقالت: إن التحكيم كان متميزاً من خلال وجود 3 حكام من أصحاب الخبرة على المستوى الدولي من بولندا وإيطاليا والنمسا، وهو ما جعل التحكيم التفصيلي للخيول منتظماً ومتناغماً بين جميع المحكمين في التصفيات لكل خيل، حيث تم التقييم على سبع مراحل، وهي النوع والرأس والعنق والجسم والانسياب والقوام والمشي، مع اعتماد قانون الترقيم، وواصل التحكيم تميزه في الدور النهائي واختيار الأبطال وكان الختام مميزاً.

وأضافت رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن البطولة شهدت مشاركة عدد كبير من الخيول من أجمل السلالات العربية في مختلف الأعمار، وهو ما جعل المنافسة قوية بين جميع المشاركين، كما أن مثل هذه البطولات تزيد من مكانة الخيول العربية عالمياً.

يذكر أن الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، أول قاضية إماراتية في مجال تحكيم الخيول العربية للجمال، وكانت مشاركتها الأولى ضمن لجنة تحكيم الدورة التاسعة لبطولة المربين المصريين للخيول العربية الأصيلة بالقاهرة عام 2019.

فاطمة بنت هزاع أثناء المشاركة في تحكيم منافسات البطولة

من جانبه، أعرب محمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة الأوروبية لجمال الخيل العربية «الإيكاهو»، عن سعادته بالمشاركة الناجحة التي حققتها الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان كمحكمة في البطولة.

وقال الحربي: الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد فارسة ومحكمة ومالكة ومربية خيل عربية، وتملك خبرة طويلة في مجال الخيل والفروسية بشكل عام، وأشعر بفخر كبير لمشاركتها كأول محكمة إماراتية في هذه البطولة المهمة، حيث قدمت تحكيماً مميزاً بالمشاركة مع 3 من أكبر المحكمين الدوليين بالمنظمة أبرزهم البولندي جيرزي بيالوبوك إضافة إلى حكام من إيطاليا والنمسا.