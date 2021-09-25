«الأولمبياد الخاص» يختتم ملتقى كرة السلة 3x3

دبي (وام)

اختتم الأولمبياد الإماراتي الخاص اليوم آخر محطات ملتقى رياضة كرة السلة 3x3، والذي ينظمه بالشراكة مع أكاديمية «جام» الرياضية لكرة السلة على ملاعب مدرسة الاتحاد الخاصة جميرا دبي، ضمن خطته لتطوير رياضة كرة السلة 3X3، استعداداً للألعاب العالمية برلين 2023.

وسبقت هذه الفعالية محطتان إحداهما في مؤسسة زايد العليا بأبوظبي يوم 11 سبتمبر، والثانية في نادي خورفكان للمعاقين بالشارقة يوم 18 سبتمبر الماضي.

وشهد الفعالية الختامية اليوم كل من معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، وفاطمة محمد مدير الاستراتيجيات والمشاريع بالأولمبياد الخاص، وشاركت في تلك المحطة 5 فرق للرجال و3 فرق للسيدات من نادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي الثقة للمعاقين وأكاديمية أبطال الأمل Heroes of Hope بدبي، إلى جانب شركائهم الموحدين من أكاديمية جام الرياضية.

وقالت معالي شما المزروعي: نفخر بالتنظيم الرائع لهذا الملتقى ومساهمات كل شركاء الأولمبياد الخاص الإماراتي الاستراتيجيين في إنجاحه، ولاسيما مع عودة المنافسات الرياضية بشكل تدريجي.. وهذه أيضاً هي الفرصة المناسبة لتقديم الشكر لكل الأندية المشاركة، والمدربين وعائلات اللاعبين وطواقم الرعاية والدعم، الذين بذلوا جهوداً كبيرة للمساهمة في العودة الآمنة لممارسة الرياضة في الدولة، وإطلاق طاقات اللاعبين من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية، الذين يتوقون لإشباع شغفهم بالرياضة ويتمتعون بالمشاركة والمنافسة كما شهدنا اليوم.