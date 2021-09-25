إصابة ميرزا في «جراند بريكس»

دبي (الاتحاد)

تعرض يوسف ميرزا لاعب منتخب الدراجات، للإصابة خلال مشاركته في بطولة «جراند بريكس» للمضمار بجمهورية التشيك، التي يشارك فيها المنتخب بلاعبين، هما يوسف ميرزا وأحمد المنصوري.

وجاءت إصابة ميرزا في اليوم الختامي لمشاركة المنتخب في البطولة، وتمنى مجلس إدارة الاتحاد ألا تؤثر الإصابة على مشوار مشاركته الرسمية المقبلة. ويعتبر سباق التشيك من البطولات المهمة في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات، لما يشهده من مشاركة كبيرة تضم أهم وأبرز أبطال ونجوم الدراجات على الصعيد الدولي، ولذلك حرص الاتحاد على المشاركة في الحدث بلاعبين مميزين مع المدرب عبدالله المنصوري.