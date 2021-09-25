الوحدة يتعاقد مع مارتنيز لموسمين



محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أعلنت شركة الوحدة لكرة القدم رسمياً التعاقد مع «الجناح» البرتغالي مارتنيز «28 عاماً» لمدة موسمين، وتمنى النادي التوفيق والنجاح للاعب، وأن يلبي أهداف وتطلعات قيادة وإدارة وجماهير «العنابي» خلال فترة تعاقده.

وينتظر أن يقيد الوحدة مارتنيز بدلاً من الكوري لي ميونج الذي سيتم الاحتفاظ به لتمثيل الفريق في دوري أبطال آسيا، خاصة أن عقده مستمر حتى نهاية الموسم الحالي.

وجاء التعاقد مع مارتنيز بع شراء بطاقته من سبورتينج براجا البرتغالي الذي سبق أن أعاره إلى الشباب السعودي الموسم الماضي، حيث خاض مع الأخير 28 مباراة، سجل 9 أهداف وصنع 4 أهداف.

