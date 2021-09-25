منصور بن محمد: تطور الجو جيتسو يرسخ نمط الحياة الصحية

أبوظبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم منافسات الجولة الختامية لكأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو في صالة جو جيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، والتي اختتمت بتتويج سموه للأندية المتصدرة للبطولة، والذي يشكّل وسام فخرٍ تسعى مختلف أندية الدولة وأكاديميتها للظفر به خلال موسم الجو جيتسو المحلي.

وكان في استقبال سموه محمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، والعميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد الشامسي الأمين العام للاتحاد.

ومع ختام الجولة الخامسة للدوري، حافظ الوحدة على صدارته وحصد كأس فئة الكبار فوق 18 عاماً برصيد 8600 نقطة، فيما حل العين وصيفاً برصيد 6540 نقطة، وحل الجزيرة ثالثاً برصيد 4250 نقطة.

وفاز نجوم نادي العين بلقب دوري فئة الشباب تحت 18 عاماً برصيد 11950 نقطة، فيما حل شباب بني ياس ثانياً برصيد 8260 نقطة، وجاء الوحدة ثالثاً برصيد 4700 نقطة. وخطف ناشئو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس لقب الكأس برصيد 10170 نقطة، وحل العين وصيفاً برصيد 8500 نقطة، فيما كانت المرتبة الثالثة من نصيب ناشئي الوحدة برصيد 7460 نقطة.

كما حضر منافسات اليوم الختامي للدوري كلٌّ من خالد راشد الهنائي، رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للألعاب الرياضية، وأحمد عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وخويطر سعيد الظاهري عضو مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية مشرف قطاع الألعاب الفردية، وخالد المهري، مدير فرع أبوظبي لدى آفاق الإسلامية للتمويل، وسائد حجازي سلامة مدير عام مساعد مبيعات جاكوار لاند روفر في بريمير موتورز.

وتوجّه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالتهنئة للاعبي أندية الوحدة والعين والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، لفوزهم المستحق بفئات الكأس، مشيداً بمستويات الأداء الرفيعة التي أبداها جميع الرياضيين على بساط النزال.

وقال سموه: تنسجم القيم العالية التي تتبناها رياضة الجو جيتسو مع الهوية الإماراتية، التي نحرص على ترسيخها في نسيج المجتمع وفي نفوس النشء الجديد، ونتابع بإعجاب التنامي الكبير لحضور هذه الرياضة على امتداد الدولة، ما يشكّل داعماً مهماً لرؤيتنا الاستراتيجية في ترسيخ أنماط الحياة الصحية بين جميع أفراد المجتمع، مع التركيز على المواهب الصاعدة، التي تمثل الضامن الأهم للمستقبل الرياضي المشرق للدولة على المستوى العالمي.

وأضاف سموه: باتت الإمارات محط أنظار عشّاق الجو جيتسو من أنحاء العالم، بفضل الدعم الكبير الذي تلقاه بشكلٍ شخصيٍ من القيادة الرشيدة، حيث ترسّخت هذه المكانة بفضل الفعاليات المتعاقبة التي تستضيفها مختلف إمارات الدولة لرياضة الجو جيتسو.

وتابع سموه: يأتي ختام كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة في توقيتٍ مثالي، فيما تستعد أسرة الجو جيتسو في الدولة لاستقبال العالم في بطولتي العالم وأبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، أضخم فعاليتين على أجندة الرياضة العالمية، والتي نتطلع خلالهما لمتابعة الأداء المشرّف الذي اعتدنا عليه من لاعبي منتخبنا الوطني.

وأوضّح سموه: تشكّل الفعاليات المحلية أحد أبرز ممكّنات نمو رياضة الجو جيتسو في الإمارات، باعتبارها منصةً مثالية لاستكشاف المواهب الجديدة، وفرصة مهمة تتيح لنجوم الإمارات معايشة أجواء البطولات العالمية في المنافسات المحلية، ما يعزز جاهزيتهم البدنية والذهنية لدخول بساط الاستحقاقات العالمية.

من جانبه قال محمد سالم الظاهري: يشكّل حضور سمو الشيخ منصور بن محمد، اليوم، لختام منافسات كأس نائب رئيس الدولة التكريم الأهم للاعبي الجو جيتسو من مختلف أندية وأكاديميات الدولة الذين حرصوا على مدار جولات الدوري الخمس، على تقديم أقصى ما لديهم وصولاً للفوز بكأس البطولة، بإلهامٍ من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بأن الإرادة تقهر المستحيل، وأنه لا نجاح دون عزيمةٍ وإصرار.