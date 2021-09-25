لايبزج.. العودة بـ «سداسية»



برلين (أ ف ب)

عاد لايبزج، وصيف بطل الموسم الماضي، إلى سكة الانتصارات عندما أكرم وفادة ضيفه هرتا برلين بسداسية نظيفة السبت في المرحلة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين لايبزج بفوزه إلى مهاجمه الفرنسي كريستوفر نكونكو صاحب الهدفين الأوّل والخامس «15 و70»، وتمريرة حاسمة إلى مسجل الهدف الثاني الدانماركي يوسف بولسن «23»، وتسببه بركلة جزاء ترجمها بنجاح السويدي إميل فورسبرج إلى هدف رابع في الدقيقة 60.

وأضاف المدافع الفرنسي نوردي موكييلي الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، فيما اختتم المالي أمادو حيدرا المهرجان التهديفي لفريقه في الدقيقة 77.

وحقق لايبزج الذي رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر، فوزه بعد تعادل وخسارتين في المراحل الثلاث السابقة في «البوندسليجا»، تخللها هزيمة مدوية قارية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 3-6 في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي مباراة ثانية، مني فولفسبورج بخسارته الأولى هذا الموسم عندما سقط أمام مضيفه هوفنهايم 1-3 وفشل بالتالي في اللحاق بشريكه السابق في الصدارة بايرن ميونيخ الفائز على جرويتر فورث الوافد حديثاً إلى دوري الأضواء 3-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وتجمد رصيد فولفسبورج الذي تصدر المراحل الأربع الأولى بالعلامة الكاملة، عند 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم التسعة الأخيرة، وتراجع إلى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف باير ليفركوزن الفائز على ضيفه ماينز بهدف وحيد سجله فلوريان فيرتس في الدقيقة 62.

وفاز أونيون برلين على ضيفه أرمينيا بيليفيلد بهدف وحيد أيضاً سجله كيفن بيهرنز «88»، وتعادل أينتراخت فرانكفورت مع كولن بهدف للكولومبي رافايل سانتوس بور «45+6» مقابل هدف للتونسي إلياس السخيري «14».