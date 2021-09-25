كأس رئيس الدولة للخيول تعزز البصمة العالمية في المحطة الهولندية



أبوظبي (الاتحاد)

يحتضن غداً مضمار دوندخت العشبي في لاهاي بمملكة هولندا، المحطة التاسعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي تواصل جولاتها العالمية بنجاحات مبهرة، ضمن أجندة النسخة الثامنة والعشرين.

ويقام الحدث برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل اهتمام وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لرفعة شأن الخيل العربي الأصيل بكافة دول العالم ودعم الملاك والمربين وتشجيعهم على رعاية وزيادة إنتاج الخيل، ورفع مستوى التنافس في أهم المهرجانات والسباقات العالمية، انطلاقاً من نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لإعلاء وترسيخ مكانة الخيل العربي العريقة وأصالته في كافة المضامير العربية والعالمية.

كما يشرف على تنظيم سلسلة سباقات الكأس الغالية اللجنة المنظمة العليا برئاسة مطر سهيل اليبهوني، وفيصل الرحماني مشرف عام السباقات. ويتنافس على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في محطته التاسعة بهولندا، 14 خيلاً من نخبة الخيول والمرابط والإسطبلات الأوروبية في السباق الذي يقام لمسافة 2150 متر للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، ضمن الفئة الثالثة.

ويشهد سباق الكأس الغالية مشاركة مجموعة مميزة من نخبة الخيول ويتصدر الترشيحات الفرس «لمت شمل» المتوجة مؤخراً بلقب المحطة الألمانية، إلى جانب الفرس «أم تاج»، كما يتواجد في قائمة المشاركين: الجواد «فريدي باي»، و«أيمن»، و«إجرام»، و«الفحل»، و«الوادي»، و«الزرقه»، و«جريف»، ومُهيمن»، و«كازان»، و«بيكاسو»، «سرافين دو بنجشير».

من جانبه، أكد مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، على أهمية ومكانة سباق المحطة الهولندية في أجندة الكأس الغالية، التي ساهمت بتشجيع الملاك والمربين بالاهتمام بالخيل العربي، وتوفير كافة المقومات لمسيرة نجاحاته، مبيناً أن المشاركة القوية من جانب نخبة الخيول العربية الأوروبية والهولندية التي يشهدها السباق تترجم مساعي وأهداف رسالة سلسلة سباقاتنا المتواصلة ضمن أجندة النسخة الثامنة والعشرين.

وأكد أن الدعم السخي الذي تحظى به سلسلة سباقات الكأس الغالية يعكس الدور الريادي للقيادة الرشيدة وحرصها الكبير على تعزيز نجاحات مسيرة سباقات الخيل العربي على الصعيد العالمي، مشيداً بالأصداء المميزة التي تحظى بها سلسة سباقات الكأس الغالية وتمثل مكسب مهم لمسيرة الحدث.

بدوره أعرب فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، عن فخره واعتزازه الكبيرين بالمنجزات الكبيرة التي تحصدها الكأس الغالية على كافة المستويات التنظيمية ونوعية الخيول القوية وأفضل المرابط المشاركة في الحدث بجانب النواحي التسويقية والإعلامية والترويجية لرسالة الإمارات ونهجها السامي ودورها الريادي، مشيداً بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمسيرة الخيل العربي الأصيل عالمياً، مؤكداً أن هذا الدعم ساهم وبشكل كبير في ترجمة منجزات كبيرة واحدث نقلة نوعية بسباقات الخيول العربية الأصيلة في المضامير الأوروبية.

وقال الرحماني: الوصول لمحطة هولندا التاسعة بعد المحطات الناجحة، يترجم المسار المتصاعد لسلسلة المكاسب الكبيرة من كل محطة، بما يعكس سلامة التخطيط الاستراتيجي بخصوص اعتماد أجندة السباقات والدول المعنية للوصول لها لدعم خطط الارتقاء بالخيل العربي، وتشجيعهم على رعايته عبر توفير فرص مهمة وسباقات كبيرة لتجسيد التفاعل والتطور بسباقات الخيول العربية.