«أبوظبي للشراع» يفتح أبواب التسجيل في «النوف 43»





مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن فتح باب التسجيل غداً، لسباق النوف للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً "الجولة الثانية"، ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التسجيل أمام الراغبين في المشاركة ظهر الخميس المقبل، على أن يقام السباق السبت الموافق الثاني من أكتوبر المقبل.

ويقام السباق تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. ويعد سباق النوف أول سباق من فئة السباقات الكبرى بعد العودة من التوقف الصيفي، حيث أقيم سباقين لفئة البوانيش فقط. وحدد النادي مجموعة من الاشتراطات الخاصة للراغبين في المشاركة، أهمها الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً على حتمية الحصول على الجرعات الثلاث المضادة للفيروس، مع وجود أوراق ثبوتية لذلك من تطبيق الحصن المعتمد.

من جهته وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على رعاية سموه للسباق وللأحداث الكبرى التي ينظمها النادي، مؤكداً أن رعاية سموه هي الرافد الأساسي لكل النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع.

وقال: بالتأكيد دعم القيادة الرشيدة السبب الرئيسي في النجاحات، لاسيما وأن الاهتمام بالتراث الوطني الأصيل إرث غرسه في نفوس الجميع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة.

وطالب الرميثي الجميع بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للسباق، فضلاً على التقيد الإجراءات الاحترازية المتبعة، مشدداً على أنه لا تهاون في تنفيذ هذه الإجراءات على الإطلاق، ولن يسمح بأي شخص مخالف بالتواجد ضمن المشاركين في هذا المحفل التراثي الكبير.