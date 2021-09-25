«عربية الأسكندرية» الظهور الأول لسلة البطائح





علي معالي(دبي)

يتوجه فريق البطائح لكرة السلة إلى مدينة الأسكندرية المصرية غداً الأحد، استعداداً للمشاركة في النسخة رقم "33" لبطولة الأندية العربية، التي تنطلق خلال الفترة من 29 الشهر الجاري حتى 9 أكتوبر المقبل، وهي المشاركة الخارجية الأولى لسلة البطائح أحدث فرق دورينا، والتي أثبتت كفاءتها خلال 3 سنوات.

وقد سبق البعثة المدرب إمام عبدالبديع "ميشو" لإنهاء بعض الترتيبات الخاصة بالفريق قبل الوصول، حيث تضم البعثة 13 لاعباً، حيث يغيب 6 لاعبين عن السفر مع البعثة لظروف مختلفة، ولكن طموحات الفريق كبيرة بأن يكون ظهوره العربي الأول مشرف ودليل على تطور اللعبة في النادي.

ويقع فريق البطائح ضمن فرق المجموعة الرابعة، التي تضم فرق بيروت اللبناني والكويت الكويتي والمنامة البحريني والغرافة القطري.

وعلق إمام عبدالبديع "ميشو" على القرعة قائلاً: مجموعة هي الأقوى حيث تجمع معنا بطل الخليج فريق الكويت وبيروت وصيف العرب والمنامة بطل الدوري المحلي والغرافة بطل الدوري القطري.

وأضاف: سوف نلتقي في المباراة الأولى مع الكويت الكويتي، وهي صعبة بكل المقاييس وهدفنا في البطولة إظهار الوجه الجيد لسلة البطائح، وهي فرصة في نفس الوقت لمزيد من الخبرات بعدما حل الفريق في وصافة كأس الاتحاد خلف البطل فريق الشارقة.

وأكد ميشو بأن الفريق فور وصوله سوف يبدأ التدريب على صالة البطولة "الاتحاد السكندري"، وهناك متسع من الوقت للتأقلم الفريق مع أجواء مدينة الإسكندرية، وثقتي كبيرة في كل اللاعبين وقدرتهم على تشريف السلة الإماراتية بشكل عام والبطائح بشكل خاص، في ظل الدعم الذي نجده من مجلس إدارة النادي برئاسة حمود بن حمودة.