أليجري يعلن المرشحين للقب «الكالشيو»



روما (أ ف ب)

أكّد مدرّب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري، أن أندية نابولي والإنتر وميلان مرشحة لإحراز لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، معتبراً أن هدفه الحالي العودة إلى المنطقة المؤهلة أوروبياً.

وقال أليغري في مؤتمر صحفي عشية استقبال سمبدوريا في المرحلة السادسة من الدوري «امتلك ميلان توجيه ضربة لنا الأسبوع الماضي 1-1، ولكن لا نزال على قيد الحياة والمرشحون للقب هم الإنتر، ميلان ونابولي».

ويحتل يوفنتوس راهناً المركز الثاني عشر مع فوز وتعادلين وخسارتين من خمس مباريات.

وأضاف المدرب العائد «نحن متأخرون، خسرنا الكثير من النقاط، وعلينا خوض مشوارنا، دون النظر إلى الترتيب، سنحاول الفوز غداً».

وحصد يوفنتوس فوزه الأول الأسبوع الماضي بصعوبة كبيرة على سبيتسيا 3-2.

وتابع أليجري الذي ساهم بإحكام يوفنتوس سيطرته على الدوري المحلي في ولايته الأولى، عندما أحرز خمسة ألقاب «أحرز الإنتر «السكوديتو» الموسم الماضي، ميلان يتصدر فيما فاز نابولي في كل مبارياته، العودة تشكل تحدياً مثيراً، أولاً إلى منطقة التأهل إلى الدوري الأوروبي «خامس وسادس»، بعدها سنرى ماذا سيحصل».

وقبل ثلاثة أيام من استقبال تشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، أوضح أليجري أنه بحاجة لتدوير تشكيلته.

ويغيب عن تشكيلته لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو لضربة على كاحله، فيما سيريح الحارس البديل ماتيا بيرين الأساسي البولندي فويتشيخ شتشيزني.