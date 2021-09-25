«يد النجمة» بطل السوبر الإماراتي البحريني للمرة الثالثة



رضا سليم (دبي)



أحرز النجمة كأس السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على الشارقة 27-25، في المباراة التي جرت بصالة الشارقة، برعاية الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة.

حضر المباراة ومراسم التتويج، الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، ومحمد عبدالكريم جلفار العضو الشرفي، رئيس اتحاد اليد السابق، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، وعلي عيسى رئيس الاتحاد البحريني، وعدد من الشخصيات من الناديين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

جاءت المباراة مثيرة وقمة خليجية من الطراز الأول، حيث أظهرت لمسات وجمل تكتيكية مميزة للدرجة التي توقفت فيها الأهداف لمدة 4 دقائق، ليسجل الشارقة أول أهدافه عن طريق مصباح الصانعي، ويرد النجمة سريعاً 5 مرات في أول 10 دقائق، بعدما وصلت النتيجة إلى 5-5، وينجح الشارقة خلال منتصف الشوط في التقدم 8-6، وينجح الحارس الدولي محمد إسماعيل في التصدي لرميتين جزائيتين، ويحافظ على تقدم «الملك» بفارق 3 أهداف 10-7 بعد 20 دقيقة.

ويقدم الصانعي ومحمود فايز وزهير نايم ومعهم أحمد عبدالله فاصل من الأداء المميز والهجوم السريع والتسديدات النارية على مرمى الدولي محمد عبدالحسين أحد أفضل الحراس في منطقة الخليج، والذي تألق وساعد فريقه في التعادل 11-11، وتعرض الصانعي للإصابة قبل نهاية الشوط بدقيقتين، ويحسم الشرقاوية الشوط الأول لمصلحتهم من خلال محمود فايز بنتيجة 13-12.

وتعود المواجهة في الشوط الثاني إلى التعادلات من جديد، وتصل إلى 19-19 في منتصف الشوط، ومع الدخول في آخر 10 دقائق، ويتكرر التعادل 23-23، ومن أخطاء دفاعية يتقدم النجمة 26-24، قبل 5 دقائق من النهاية وحسم النجمة اللقب للمرة الثالثة في تاريخه 27-25.