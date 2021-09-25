شباب الأهلي يدشن كأس الطائرة بالفوز على الجزيرة





معتصم عبدالله (دبي)

دشن شباب الأهلي حملة الدفاع عن لقب كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، بفوز مثير على منافسه الجزيرة 3-0 أمس على صالة نادي العين، في واجهة انطلاقة الموسم الجديد 2021- 2022 لمنافسات الكرة الطائرة بمباريات الدور التمهيدي، والذي شهد تفوق النصر على حتا 3-1 بصالة نادي عجمان، وعجمان على العين 3-0 بصالة الوصل، فيما تغلب الوصل على بني ياس 3-2 على ملعب صالة نادي عجمان.

وفرض «فرسان الطائرة» أفضليته أمام منافسه «فخر أبوظبي» بالأشواط (21/15 - 25/14 - 25/21)، ليحقق الفوز الأول ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم إلى جانب شباب الأهلي والجزيرة، النصر وحتا، فيما تضم المجموعة الأولى أندية العين، الوصل، بني ياس، وعجمان.

وتقتصر المشاركة في كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، في الموسم الجديد 2021- 2022 على 8 أندية، بعد اعتذار الوحدة والظفرة على التوالي عن عدم المشاركة.

ووزعت الفرق المشاركة في كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، على مجموعتين في الدور التمهيدي تضم كل مجموعة 4 أندية، ويلعب كل فريق ثلاث مباريات في الطريق نحو الأدوار الإقصائية «الترضية، قبل النهائي، والنهائي».

ويلتقي رابع المجموعة الأولى بنظيره رابع المجموعة الثانية في أول مباريات دور الترضية في 15 أكتوبر المقبل، على أن يلتقي الثالث في كل مجموعة ضمن الدور ذاته، ويلعب أول المجموعة الأولى أمام ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية أمام ثاني المجموعة الأولى في الدور قبل النهائي، وصولاً إلى مباراتي تحديد المركزين الثالث والرابع ومباراة النهائي، المقررتين يوم الجمعة 22 أكتوبر المقبل.

واعتمد اتحاد الطائرة موعد مسابقات الموسم الجديد، والتي تشمل إلى جانب كأس نائب رئيس الدولة، انطلاق منافسات دوري الرجال في 12 نوفمبر 2021، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة في أبريل 2022، مسابقة الشباب في 7 أكتوبر 2021، والناشئين في 25 سبتمبر 2021، والأشبال (أ) و(ب) يومي 23 و24 سبتمبر الحالي، بجانب إقامة مهرجانات الصغار تحت 10 سنوات والسيدات والشابات في أكتوبر المقبل.