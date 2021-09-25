«أبوظبي جراند سلام للجودو» تعود 26 نوفمبر





أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، برنامج بطولة أبوظبي جراند سلام 2021، التي تقرر إقامتها بصالة أرينا الرياضية بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، خلال الفترة من 26 -28 نوفمبر المقبل، لتعود من جديد بعد أن تأجلت من أكتوبر 2020، بسبب جائحة كورونا.

وأعلن الاتحاد الدولي للجودو عبر موقعه الرسمي بدء التسجيل لبطولة أبوظبي جراند سلام 2021، وكانت الدنمارك أول الدول التي تقدمت للمشاركة في البطولة القادمة.

وقال الدرعي: العمل يتواصل للإعداد للبطولة بشكل جيد بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الدائم في نجاحات الاتحاد، مواصلة للسمعة الطيبة التي اكتسبتها الإمارات في هذا المجال، بعد أن تقرر استئناف النشاط الرياضي في ظل الظروف الاستثنائية، التي يعيشها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، والتي أدت لتجميد كافة بطولات وأنشطة الاتحاد الدولي للجودو منذ فبراير الماضي 2019 وحتى مطلع العام، الذي استأنف فيه الاتحاد الدولي للجودو نشاطه بصورة أمنة.

وأضاف رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو: برنامج إعداد منتخب الجودو الأول سيتواصل حسب ما خطط له بإشراف طاقمه الفني.