خبرة «عجب» تواجه قاعدة «الإمبراطور»



مراد المصري (دبي)

ستكون خبرة محمد عبدالرحمن عاملاً حاسماً، في تغيير قاعدة الوصل في سوق الانتقالات، خلال آخر موسمين، حيث لم يقم النادي بالتعاقد مع لاعبين تجاوزا الـ 30 عاماً، وتضم القائمة حالياً أسماء محدودة للغاية تجاوزت هذه السن، وذلك في حال تم التوصل إلى نهاية سعيدة بين الطرفين، في ظل ربط اسم اللاعب بـ «الإمبراطور» عقب رحيله عن العين بـ «التراضي».

وحرصت إدارة الوصل على الوصول إلى معدل أعمار متوسط لتشكيلة الفريق الأول خلال السنوات الأخيرة، حتى عززت هذه الخطوات في آخر عامين، من خلال مواصلة سياسة دعم المواهب الصاعدة من الأكاديمية التي أفرزت لاعبين مثل علي صالح وعلي سالمين وغيرهما، واستقطاب لاعبين محليين أو أجانب ليسوا «عواجيز» في عرف كرة القدم عند السن التي يتم التعاقد معهم خلالها، وهو ما تعكسه الأسماء الموجودة في القائمة الحالية.

ورغم هذه القاعدة، فإن «عجب» يبدو خياراً فنياً قابلاً للحصول على استثناء، في ظل خبرته وقدراته التي من شأنها أن تعزز الخيارات في وسط الملعب، حيث كشفت مواجهات فرق مقدمة الترتيب، حاجة الفريق للاعبين لديهم الخبرة على التعامل مع مجريات اللقاء، كما حدث في مواجهة الشارقة مؤخراً، وعدم القدرة على حل عقدة مواجهات فرق مثل شباب الأهلي والعين والجزيرة مؤخراً.

ويملك «عجب» رصيداً كبيراً من الألقاب، حققه خلال مسيرة حافلة في العين، حصد خلالها جميع الألقاب المحلية الممكنة، وفضية كأس العالم للأندية ووصافة دوري أبطال آسيا.