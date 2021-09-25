اعتذارات المدربين تضع النصر في مأزق





الرياض (د ب أ)

كشف تقرير إخباري اليوم السبت أن إدارة نادي النصر السعودي، تلقت جملة اعتذارات من مدربين عالميين، فاوضتهم لخلافة البرازيلي مانو مينيزيس في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية في عددها الصادر اليوم، أن مصادر خاصة كشفت لها أن قائمة المدربين الذين دخلت إدارة مسلي آل معمر في مفاوضات معهم، تضم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الإسباني الأسبق، والإيطاليين أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الإيطالي السابق، وأندريا بيرلو مدرب يوفنتوس الإيطالي السابق، والفرنسي رودي جارسيا مدرب ليون الفرنسي السابق.

كذلك شملت القائمة الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا، والسويسري لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند الألماني السابق، والبرتغالي باولو فونسيكا مدرب روما الإيطالي السابق، والإسباني كيكي فلوريس مدرب واتفورد الإنجليزي الأسبق.

وأضافت المصادر أن البرازيلي مارسيلو سيزار، المدرب المؤقت للنصر، سيستمر في مهامه إلى حين التعاقد مع جهاز فني جديد. وكانت إدارة النصر أقالت الأسبوع الماضي مينيزيس من الجهاز الفني، عقب خسارة الفريق أمام الاتحاد 1 / 3 في المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل النصر وجماهيره في حسم ملف المدرب الجديد للفريق في أقرب وقت ممكن قبل المعترك الآسيوي الذي ينتظر الفريق فيه مواجهة الوحدة الإماراتي، في دور الثمانية في 16 أكتوبر المقبل.