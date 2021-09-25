بني ياس.. «نسخة مختلفة» بأقل من «نصف هدف»!



مصطفى الديب (أبوظبي)



اختلفت نسخة بني ياس هذا الموسم عن نسخة وصيف بطل الدوري الموسم الماضي، وتعد نسبة تسجيل الأهداف أهم الاختلافات التي ظهرت على الفريق، خاصة إن الجانب الهجومي ضعيف للغاية، حيث لم ينجح لاعبوه إلا في تسجيل هدفين في 5 مباريات، فيما سجل بيدرو لاعب الوحدة لـ «السماوي» بالخطأ في مرماه، وبلغت نسبة تسجيل لاعبي بني ياس هذا الموسم أقل من نصف هدف في المباراة الواحدة وتحديداً 0.4 هدف في المباراة الواحدة.

وبالعودة إلى الموسم الماضي الذي وصفه الكثيرون بالتاريخي لـ «السماوي» فقد سجل الفريق 13 هدفاً في خمس مباريات بمعدل 2.6 هدف في المباراة الواحدة، أي بما يعادل أكثر من ستة أضعاف ما سجله هذا الموسم، الأمر الذي يؤكد وجود خلل في صفوف الفريق الذي أبهر الجميع في الموسم الماضي منذ البداية وحتى النهاية وآخر مباراة حيث كان منافساً على اللقب حتى «صافرة النهاية».