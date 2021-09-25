العنبري «ملك» التغييرات الناجحة

علي معالي (الشارقة)



أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، أنه يختلف هذا الموسم عن السابق في الكثير من الأمور والأفكار داخل «المستطيل الأخضر»، ولعل «دكة البدلاء» الجيدة، جعلته يستطيع التصرف والتحرك جيداً، وهو ما حدث في أكثر من مباراة حتى الآن في الموسم الجاري، في الجولة الثالثة تأخر «الملك» بهدفين نظيفين، ومع التبديلات الناجحة حقق الفوز على «فهود زعبيل» 3- 2، وكان التوقيع بقدم مالانجو «هدفين» ويومها لعب بديلاً.

وفي الجولة الخامسة ظل الشارقة متأخراً بهدف حتى الدقيقة 82، عندما نجح البديل خالد باوزير في تسجيل التعادل، والذي أعاد الفريق للمباراة.

وسبق دخول باوزير إجراء العنبري لتغيير آخر مهم بالدفع بالحسن صالح بدلاً من علي الظنحاني، وعنه قال المدرب الشرقاوي: الحسن لم يستعد مستواه المعهود، لذلك جعلته على الدكة ليتم الدفع به في التوقيت المناسب، وأشعر بأنه ليس في أفضل حالاته، وهو قوة هجومية جيدة عندما يكون في مستواه، وهو ما أتمناه خلال الفترة المقبلة، واللاعب تأثر كثيراً خلال الفترة السابقة بعد حالة الطرد في مباراة الوصل، وخبرة المدافع الدولي كبيرة ونبحث عن كيفية الاستفادة منها داخل الفريق.

وأضاف: دائماً اللاعب الجاهز هو من يشارك، وعلي الظنحاني أثبت كفاءة عالية خلال الفترات الماضية، وبالتالي هو ورقة رابحة ليس فقط في الجبهة اليمنى، بل في الناحية اليسرى أيضاً.

وفي مباراة القمة رقم 24 بين الفريقين نجح الشارقة في أن ينطلق مجدداً نحو الصدارة بفارق نقطة عن العين، لتشتعل المسابقة مبكراً، كما استطاع الملك أن يكرر نفس انتصار الموسم الماضي في نفس الجولة «الخامسة»، لكن هذه المرة بهدفين مقابل هدف، وليس بهدف، وهذا هو الفوز الخامس في تاريخ لقاءات الفريقين في زمن الاحتراف، مقابل 14 مرة للجزيرة وتعادلا 5 مرات.

والانتصار الأخير للعنبري يجعل كل من كان يطالب بإقالته من الجماهير القليلة يتراجعون، بل يفكرون كثيراً عندما يتناولون الحديث عن إمكانيات العنبري التي تطورت بشكل لافت للنظر هذا الموسم والثقة التي بدت واضحة في إدارته وقيادته للفريق في المواقف الصعبة.