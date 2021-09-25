توزي يرد على انتقادات جمهور «العميد» بـ «الهدف 10»



معتصم عبدالله (دبي)



واصل البرتغالي أنطونيو دي كارفالهو الملقب بـ «توزي» لاعب وسط «العميد» الرد على انتقادات جماهير فريقه، بعدما أسهم بشكل فعال في فوز «الأزرق» الأول «خارج القواعد»، خلال الموسم الحالي أمام مضيفه الإمارات 4-0، بعدما أهدى تيجالي كرة الهدف الأول، قبل أن يسجل الهدفين الثاني والثالث، ليضيف البديل عبدالله أنور الهدف الرابع.

وتشير الإحصائيات إلى نجاح توزي في الإسهام في تسجيل 10 أهداف في آخر 9 مباريات له مع «العميد» في دوري المحترفين، بعدما سجل 5 أهداف، مقابل صناعة 5 أهداف أخرى لزملائه في الفريق، رغم استمرار الانتقاد الجماهيري للاعب، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعيداً عن تألق توزي، عبر الأرجنتيني رامون دياز مدرب «العميد» عن سعادته بفوز فريقه العريض على حساب الإمارات «المتذيل»، مؤكداً أن المواجهة أمام صاحب المركز الأخير في ترتيب الدوري لم تكن سهلة، وقال «استعدنا شخصية الفريق داخل الملعب، المباراة لم تكن سهلة وسعيد بالنتيجة والأداء»، لافتاً إلى تحكم فريقه في مجريات المباراة عطفاً على حاجته لثبات النتائج الإيجابية.

بدوره، أعاد محمد بن كدفور مدير فريق أسباب تفوق فريقه إلى «تكاتف الفريق وتنفيذ اللاعبين لتعليمات الجهاز الفني»، وأوضح «الانطلاقة لم تكن جيدة في ظل الشكوى الجماعية لكل الفرق من ظروف الطقس، قبل أن نبدأ التأقلم، النقاط الثلاث مهمة وتنتظرنا مباراة مهمة وقوية في الجولة المقبلة أمام بني ياس»، مؤكداً على أن النصر سيكون رقماً صعباً في الدوري.

في المقابل، رأى طارق السكتيوي مدرب نادي الإمارات أن فريقه لم يستحق الخسارة برباعية عطفاً على الأداء الجيد، وأوضح «سوء الطالع حرمنا من تسجيل الأهداف وأشعر بالقلق على مستقبل الفريق بعد الخسارة الخامسة على التوالي في مشوار الدوري رغم ثقتي في اللاعبين».