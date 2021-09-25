هدف يفصل صلاح عن نادي المائة مع ليفربول



رضا سليم (دبي)

يفصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول هدف واحد فقط عن دخول «نادي المئة» من حيث عدد الأهداف مع «الريدز» في الدوري الإنجليزي، ليسجل رقماً قياسياً جديداً في مسيرته ويقترب من صدارة اللاعبين الأفارقة.

سيكون المصري محمد صلاح على موعد مع الهدف رقم 100 مع فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي، في حال نجاحه تسجيل هدف في مرمى مضيفه برينتفورد الصاعد حديثاً في المواجهة التي ستقام مساء اليوم بملعب «جريفين بارك»، ضمن منافسات الجولة السادسة من «البريميرليج».

ويمتلك الفرعون المصري في سجله 99 هدفاً بقميص ليفربول، وسبق أن احتفل بتسجيله 100 هدف في «البريميرليج»، خلال مواجهة ليدز في الجولة الرابعة، منها 98 هدفاً مع ليفربول، وهدفين مع تشيلسي، ثم سجل هدفاً في مرمى كريستال بالاس، ليصل إلى «الهدف 101»، وسجل محمد صلاح 99 هدفاً بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي، في 150 مباراة، بجانب تقديمه 36 صناعة هدف لزملائه منذ وصوله في صيف عام 2017 قادماً من فريق روما الإيطالي في صفقة وصلت قيمتها إلى 42 مليون يورو.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع الثنائي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد وميشيل أنطونيو مهاجم وستهام، وبات «الفرعون» على بُعد 3 أهداف فقط من معادلة الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي، والذي يتصدره الإيفواري السابق ديديه دروجبا برصيد 104 أهداف.