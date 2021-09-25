باوزير «ملك» الرباعي



معتصم عبدالله (دبي)



فرض اللاعبون البدلاء كلمتهم في الجولة الخامسة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما كانت لهم كلمة في نتائج أربع مباريات، بداية بقيمة الجولة بين الشارقة والجزيرة 2-1، وتعادل العروبة أمام ضيفه العين 3-3، وتفوق النصر على مضيفه الإمارات 4-0، وخورفكان أمام الظفرة 3-0.

واستأثر خالد باوزير لاعب الشارقة بنجومية «الدكة» في الجولة، بعدما أسهم بشكل فعال في «ريمونتادا الملك» أمام ضيفه «فخر أبوظبي» بنتيجة 2-1، وأعاد باوزير فريقه إلى المباراة بتسجيله هدف التعادل «الثمين» في الدقيقة 82، بعد دقيقتين فقط على دخوله بديلاً للبرازيلي لوان بيريرا، قبل أن يسجل بن مالانجو الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وهي المرة الأولى التي ينجح فيها باوزير في التسجيل أمام الجزيرة ليحتفل بهدفه التاسع في دوري المحترفين، بعدما خاض 93 مباراة بقميصي الوحدة والشارقة على التوالي.

في المقابل، أسهم العُماني سعيد عبيد لاعب وسط العروبة المقيد في فئة «مواليد الدولة» في تعادل فريقه المثير أمام العين 3-3، بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 86، وحصد العروبة في المباراة نقطة ثمينة، بعدما حول تأخره بثلاثية نظيفة في الشوط الأول إلى تعادل إيجابي 3-3.

ولم يفوت البرازيلي باولو فيكتور «باولينو» العائد إلى قائمة فريقه خورفكان فرصة المشاركة الأولى في الموسم بديلاً في مباراة «النسور» أمام ضيفه الظفرة، ليضع بصمته بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 65 بعد 5 دقائق على مشاركته بديلاً لفهد حديد، في المباراة التي انتهت بفوز خورفكان 3-0، وهو الهدف الـ 14 للاعبي «السامبا» مع «النسور» من أصل آخر 21 هدفاً للفريق في الدوري.

واحتفل عبدالله أنور مهاجم النصر بهدفه الأول بقميص «العميد»، حينما سجل الهدف الرابع لفريقه أمام مضيفه الإمارات 4-0، وشارك أنور المنتقل في الموسم الحالي للنصر قادماً من ناديه السابق الوحدة في الدقيقة 80 من عمر المباراة بديلاً لتيجالي صاحب الهدف الأول.