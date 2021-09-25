«الزعيم».. لعنة الخامسة!



سلطان آل علي (دبي)



انتهت مباراة العين والعروبة، ضمن الجولة الخامسة لـ «دوري أدنوك للمحترفين» بأحداث دراماتيكية، لا يمكن لأحد توقعها، وأدت إلى التعادل 3-3، قبل صافرة النهاية، لينال العروبة نقطته الثالثة من 3 تعادلات متتالية، ويرتفع رصيد «الزعيم» إلى «النقطة 13».

إذا ما عدنا إلى أدراج التاريخ، نجد أنّ «البنفسج» و«العلامة الكاملة» بعد 5 جولات خطان لا يلتقيان، فقد كان «الزعيم» ينتظر المرة الأولى التي يحقق فيها الانتصار في أول 5 جولات بالدوري عبر كل التاريخ، غير أنّ الماضي فرض نفسه للمرة الثالثة مع أبناء العين.

حضرت الحالة الأولى في موسم1976-1977، وحينها كان الدوري بنظام المجموعات، ووقع العين في المجموعة الثانية مع النصر والجزيرة والشباب والشعب وعمان، وحقق «العلامة الكاملة» في الجولات الأربع الأولى، بالفوز على الشعب 2-1 وعمان 2-0 والجزيرة 2-1 والشباب 1-0، قبل أن تأتي الجولة الخامسة، ويوقف بها النصر بقيادة المهاجم سالم بوشنين انتصارات «الزعيم» وهزمه 1-0، وهذا الانتصار فيما بعد، كان سبب تصدر النصر للمجموعة بفارق نقطة واحدة عن العين الوصيف، ولكن فيما بعد حقق العين اللقب بالدورة الرباعية.

أما الحالة الثانية فقد جاءت في موسم 1993-1994، وحينها انتصر العين على بني ياس 2-0، والجزيرة 3-0، والشعب 2-0، والشباب 4-1، قبل أن يصطدم بالوصل في الجولة الخامسة، ويتعادل معه بنتيجة 1-1، وبذلك لا يحقق «العلامة الكاملة» في الجولات الخمس الأولى.

وفي هذا الموسم بعد 28 عاماً، كان «الزعيم» قريباً جداً من كتابة تاريخ جديد، بعد الفوز على خورفكان 3-1، والإمارات 2-0، وبني ياس 1-0، واتحاد كلباء 4-1 وتقدمه بنتيجة 3-0 على العروبة حتى الدقيقة 59، ولكن التعادل المثير في الدقيقة 99 حرمه من الفوز وكتابة التاريخ.